Глава НАТО поддержал право Украины нанести удар по рф западным оружием

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Вражеские войска продвинулись вперед вблизи возле Архангельского, Уманского и в Клещеевке. Сейчас продолжаются бои возле Берестового, Ивановки, Красногоровки и в Волчанске
Женская сборная Украины по борьбе победила на чемпионате Европы U23
Украинская женская сборная по вольной борьбе победила на чемпионате Европы U23 в Баку, завоевав 4 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медали.