Глава НАТО поддержал право Украины нанести удар по рф западным оружием

Генсек НАТО выступил за право Украины бить по рф западным оружием. Об этом сообщает The Economist, передает УНН.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своем интервью заявил, что Украина имеет право защищаться против агрессии террористического государства, используя западное оружие во время ударов по рф.

Украина имеет право защищаться. И это включает удары по целям на территории рф - отметил Йенс Столтенберг.

Кроме того, Столтенберг прокомментировал призывы экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена о разрешении странам НАТО в Восточной Европе сбивать российские ракеты и беспилотники, нацеленные на Украину. Однако, генсек НАТО отметил, что альянс не будет стороной в конфликте и не планирует отправлять войска на Украину. Он призвал союзников пересмотреть ограничения на использование оружия, чтобы обеспечить Украине необходимую поддержку.

Пришло время, чтобы союзники подумали, стоит ли им отменить некоторые ограничения, которые они наложили на использование оружия, которое они пожертвовали Украине - подчеркнул Йенс Столтенберг.

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