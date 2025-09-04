$41.370.01
Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 54 бойових зіткнення, ворог активно діє на чотирьох напрямках

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 130 перегляди

Від початку доби відбулося 54 бойових зіткнення, окупанти активно діють на Покровському, Лиманському, Сіверському та Торецькому напрямках. Українські оборонці відбили низку атак, бої тривають на багатьох ділянках фронту.

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 54 бойових зіткнення, ворог активно діє на чотирьох напрямках

Загалом від початку доби відбулося 54 бойових зіткнення. Окупанти активно діють на Покровському, Лиманському, Сівесрькому та Торецькому напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили одну атаку росіян. Противник від початку доби завдав вісім авіаційних ударів, загалом скинув 13 керованих авіаційних бомб, здійснив 129 артилерійських обстрілів, зокрема 10 - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни зупинили одну атаку ворога в районі населеного пункту Вовчанськ, ще два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку агресор чотири рази здійснював штурмові дії в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Борівська Андріївка та в напрямках Петропавлівки й Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала шість разів поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Колодязі, Торське та в напрямках Нового Миру, Шандриголового. Боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбивали сім атак противника поблизу Григорівки та в бік Ямполя, Дронівки, Сіверська й Виїмки. Три боєзіткнення досі тривають.

На Краматорському напрямку окупанти здійснили дві спроби просунутися вперед в бік населених пунктів Бондарного та Ступочок. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Торецькому напрямку, наші воїни зупиняли сім наступальних дій ворога в бік населених пунктів Щербинівка, Клебан-Бик, Русин Яр та Полтавка. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 17 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Кучерів Яр, Миролюбівка, Новоекономічне, Промінь, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Дачне та в напрямку Новопавлівки. Сили оборони стримують натиск противника та зупинили вже 13 атак, бої тривають.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог сім разів атакував в районах населених пунктів Філія, Січневе, Комишуваха та Ольгівське. Чотири бойових зіткнення продовжуються дотепер.

На Гуляйпільському напрямку від початку доби ворог не зафіксовано наступальних дій ворога. Авіаційного удару зазнав населений пункт Білогір’я.

На Оріхівському напрямку відбулося два боєзіткнення в районі Кам’янського. Авіаційного удару зазнав Степногірськ.

На Придніпровському напрямку противник зробив одну марну спробу прорвати оборону наших захисників. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Козацьке.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала, резюмували у Генштабі.

Антоніна Туманова

