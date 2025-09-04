Генштаб о ситуации на фронте: произошло 54 боевых столкновения, враг активно действует на четырех направлениях

$41.370.01
48.200.03
ukenru
10:04 • 10581 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
08:49 • 16575 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
08:13 • 17264 просмотра
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Эксклюзив
08:05 • 16324 просмотра
На праздновании Рош ха-Шана в Умани ожидается около 30-35 тыс. хасидов, город готовится – мэр
Эксклюзив
4 сентября, 05:20 • 34723 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
3 сентября, 17:28 • 38972 просмотра
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 13:52 • 41576 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Эксклюзив
3 сентября, 12:08 • 37644 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Эксклюзив
3 сентября, 11:49 • 72759 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 10:05 • 27927 просмотра
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2.5м/с
39%
752мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 278257 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 271536 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 269130 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 262153 просмотра
Зеленский выразил соболезнования Португалии в связи с трагической аварией в Лиссабоне3 сентября, 23:48 • 26163 просмотра
публикации
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo09:16 • 16264 просмотра
К любому столу: топ вкусных и простых рецептов греческого салатаPhoto07:53 • 15265 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
Эксклюзив
4 сентября, 05:20 • 34724 просмотра
Несокрушимая авиация: самолет украинской компании "XENA" тушит пожары в Черногории и поддерживает имидж государства на международной аренеPhoto3 сентября, 14:49 • 34624 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 11:49 • 72759 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Париж
Польша
Реклама
УНН Lite
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"10:35 • 6244 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo09:16 • 16267 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 9834 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 15873 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 17979 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Бильд
Facebook
Шахед-136
Дія (сервис)

Генштаб о ситуации на фронте: произошло 54 боевых столкновения, враг активно действует на четырех направлениях

Киев • УНН

 • 294 просмотра

С начала суток произошло 54 боевых столкновения, оккупанты активно действуют на Покровском, Лиманском, Северском и Торецком направлениях. Украинские защитники отбили ряд атак, бои продолжаются на многих участках фронта.

Генштаб о ситуации на фронте: произошло 54 боевых столкновения, враг активно действует на четырех направлениях

Всего с начала суток произошло 54 боевых столкновения. Оккупанты активно действуют на Покровском, Лиманском, Северском и Торецком направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили одну атаку россиян. Противник с начала суток нанес восемь авиационных ударов, в общей сложности сбросил 13 управляемых авиационных бомб, совершил 129 артиллерийских обстрелов, в том числе 10 - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины остановили одну атаку врага в районе населенного пункта Волчанск, еще два боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении агрессор четыре раза совершал штурмовые действия в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Боровская Андреевка и в направлениях Петропавловки и Новоплатоновки.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала шесть раз вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Колодези, Торское и в направлениях Нового Мира, Шандриголово. Боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении Силы обороны отбивали семь атак противника вблизи Григорьевки и в сторону Ямполя, Дроновки, Северска и Выемки. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Краматорском направлении оккупанты совершили две попытки продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Бондарное и Ступочки. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Торецком направлении, наши воины останавливали семь наступательных действий врага в сторону населенных пунктов Щербиновка, Клебан-Бык, Русин Яр и Полтавка. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 17 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Владимировка, Кучеров Яр, Миролюбовка, Новоекономическое, Проминь, Покровск, Удачное, Молодецкое, Дачное и в направлении Новопавловки. Силы обороны сдерживают натиск противника и остановили уже 13 атак, бои продолжаются.

Сегодня на Новопавловском направлении враг семь раз атаковал в районах населенных пунктов Фили, Снежное, Камышеваха и Ольговское. Четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении с начала суток враг не зафиксировал наступательных действий. Авиационному удару подвергся населенный пункт Белогорье.

На Ореховском направлении произошло два боестолкновения в районе Каменского. Авиационному удару подвергся Степногорск.

На Приднепровском направлении противник предпринял одну тщетную попытку прорвать оборону наших защитников. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Казацкое.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела, резюмировали в Генштабе.

Минус 840 оккупантов и 22 вражеские крылатые ракеты: Генштаб рассказал о потерях россиян за сутки04.09.25, 07:34 • 2986 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Волчанск
Покровск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Северск
Украина