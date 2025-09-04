Генштаб о ситуации на фронте: произошло 54 боевых столкновения, враг активно действует на четырех направлениях

Всего с начала суток произошло 54 боевых столкновения. Оккупанты активно действуют на Покровском, Лиманском, Северском и Торецком направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили одну атаку россиян. Противник с начала суток нанес восемь авиационных ударов, в общей сложности сбросил 13 управляемых авиационных бомб, совершил 129 артиллерийских обстрелов, в том числе 10 - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины остановили одну атаку врага в районе населенного пункта Волчанск, еще два боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении агрессор четыре раза совершал штурмовые действия в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Боровская Андреевка и в направлениях Петропавловки и Новоплатоновки.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала шесть раз вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Колодези, Торское и в направлениях Нового Мира, Шандриголово. Боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении Силы обороны отбивали семь атак противника вблизи Григорьевки и в сторону Ямполя, Дроновки, Северска и Выемки. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Краматорском направлении оккупанты совершили две попытки продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Бондарное и Ступочки. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Торецком направлении, наши воины останавливали семь наступательных действий врага в сторону населенных пунктов Щербиновка, Клебан-Бык, Русин Яр и Полтавка. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 17 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Владимировка, Кучеров Яр, Миролюбовка, Новоекономическое, Проминь, Покровск, Удачное, Молодецкое, Дачное и в направлении Новопавловки. Силы обороны сдерживают натиск противника и остановили уже 13 атак, бои продолжаются.

Сегодня на Новопавловском направлении враг семь раз атаковал в районах населенных пунктов Фили, Снежное, Камышеваха и Ольговское. Четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении с начала суток враг не зафиксировал наступательных действий. Авиационному удару подвергся населенный пункт Белогорье.

На Ореховском направлении произошло два боестолкновения в районе Каменского. Авиационному удару подвергся Степногорск.

На Приднепровском направлении противник предпринял одну тщетную попытку прорвать оборону наших защитников. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Казацкое.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела, резюмировали в Генштабе.

Минус 840 оккупантов и 22 вражеские крылатые ракеты: Генштаб рассказал о потерях россиян за сутки