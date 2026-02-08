Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 283 бойових зіткнення, ворог запустив понад 2,2 тис. дронів

$43.140.00
19:59 • 1898 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
17:37 • 10407 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
16:39 • 14215 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 16372 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 19050 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 18465 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 13481 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 11642 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
7 лютого, 20:45 • 24055 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13 • 38003 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
Популярнi новини
Індійські НПЗ скорочують закупівлі російської нафти для укладення угоди зі США - Reuters
8 лютого, 10:48
У Франції двоє лижників загинули через сходження лавини в Альпах
8 лютого, 11:04
фсб заявила про видачу росії підозрюваного у замаху на генерала алексєєва
8 лютого, 11:28
Київщина повертається до графіків, енергетики стабілізували ситуацію - ДТЕК
8 лютого, 13:46
Київ під атакою балістики, лунають вибухи - мер
15:32
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханих
8 лютого, 07:00
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунків
7 лютого, 07:00
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівці
6 лютого, 14:41
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 66602 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою Odrex
6 лютого, 11:15
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
6 лютого, 11:00
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 61127 перегляди
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Дональд Трамп
Лавров Сергій Вікторович
Денис Шмигаль
Україна
Велика Британія
Сполучені Штати Америки
Село
Київська область
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життю
6 лютого, 17:59
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесії
5 лютого, 18:35
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро
5 лютого, 15:30
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькою
5 лютого, 13:14
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім'я
5 лютого, 11:46
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
MIM-104 Patriot

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 283 бойових зіткнення, ворог запустив понад 2,2 тис. дронів

Київ • УНН

 122 перегляди

Як повідомили у Генеральному штабі, ворог сьогодні застосував 2211 дронів-камікадзе та здійснив 2061 обстріл населених пунктів та позицій наших військ.

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 283 бойових зіткнення, ворог запустив понад 2,2 тис. дронів

З початку доби на фронті відбулося 283 бойових зіткнення. Як повідомили у Генштабі, ворог застосував 2211 дронів-камікадзе та здійснив 2061 обстріл, передає УНН.

Противник завдав одного ракетного удару, застосувавши шість ракет, 50 авіаційних ударів, скинувши 144 керовані авіабомби. Крім того, застосував 2211 дронів-камікадзе та здійснив 2061 обстріл населених пунктів та позицій наших військ 

- йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні українські воїни відбили три атаки противника, ворог здійснив 57 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Приліпка та у бік Фиголівки. Українські підрозділи відбили сім атак.

13 атак відбили українські захисники на Куп’янському напрямку, у бік Куп’янська, Подолів, Петропавлівки, Піщаного, Новоосинового, Нової Кругляківки, Новоплатонівки. Ще одне бойове зіткнення наразі триває.

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили 22 атаки у районах населених пунктів Дробишеве, Середнє, Зарічне та у бік Дружелюбівки, Ставків, Шийківки, Лиману.

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили 14 спроб окупантів просунутися вперед, у районі населеного пункту Дронівка та у бік Закітного, Рай-Олександрівки, Платонівки. 

На Краматорському напрямку противник здійснив одну атаку в районі Оріхово-Василівки.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 30 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Яблунівка та у бік Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Миколайпілля, Степанівки, Софіївки. 

Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямку08.02.26, 21:59 • 1894 перегляди

На Покровському напрямку ворог здійснив 63 атаки. Окупанти намагалися просунутися поблизу населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Муравка, Мирноград, Філія та у бік населених пунктів Торецьке, Кучерів Яр, Білицьке, Шевченко, Новоолександрівка, Сергіївка, Новопідгородне, Новопавлівка, Іванівка, Гришине, Новий Донбас. У деяких локаціях бої досі тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 146 окупантів та поранили 46; знищили 32 безпілотні літальні апарати, 16 одиниць автомобільного транспорту, одиницю спеціальної техніки, також уражено сім одиниць автомобільної техніки та чотири укриття особового складу противника.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили сім атак окупантів, у районі Привілля та у бік  населених пунктів Андріївка-Клевцове, Іванівка, Олександроград. Авіаудару керованими авіабомбами зазнав населений пункт Коломійці.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 26 атак окупантів – у районах Солодкого, Гуляйполя, Дорожнянки, Мирного та у бік Залізничного, Оленокостянтинівки. У деяких локаціях бої тривають дотепер. Ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Зелена Діброва, Барвінівка, Ніженка, Любицьке, Воздвижівка, Копані.

На Оріхівському напрямку ворог п’ять разів атакував позиції наших захисників у районі Кам’янського, Щербаків та у бік Лук’янівського. 

На Придніпровському напрямку наступальних дій ворога не відмічено.

Понад тисяча солдатів та сотні БпЛА: у Генштабі розповіли про втрати ворога за добу08.02.26, 07:46 • 6312 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні