Генштаб о ситуации на фронте: произошло 283 боевых столкновения, враг запустил более 2,2 тыс. дронов

С начала суток на фронте произошло 283 боевых столкновения. Как сообщили в Генштабе, враг применил 2211 дронов-камикадзе и совершил 2061 обстрел, передает УНН.

Противник нанес один ракетный удар, применив шесть ракет, 50 авиационных ударов, сбросив 144 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 2211 дронов-камикадзе и совершил 2061 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня украинские воины отбили три атаки противника, враг совершил 57 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Старица, Прилипка и в сторону Фиголевки. Украинские подразделения отбили семь атак.

13 атак отбили украинские защитники на Купянском направлении, в сторону Купянска, Подолов, Петропавловки, Песчаного, Новоосинового, Новой Кругляковки, Новоплатоновки. Еще одно боевое столкновение сейчас продолжается.

На Лиманском направлении украинские воины остановили 22 атаки в районах населенных пунктов Дробышево, Среднее, Заречное и в сторону Дружелюбовки, Ставков, Шийковки, Лимана.

На Славянском направлении наши защитники отбили 14 попыток оккупантов продвинуться вперед, в районе населенного пункта Дроновка и в сторону Закитного, Рай-Александровки, Платоновки.

На Краматорском направлении противник совершил одну атаку в районе Орехово-Васильевки.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 30 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Плещеевка, Русин Яр, Яблоновка и в сторону Константиновки, Иванополья, Ильиновки, Николайполья, Степановки, Софиевки.

Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направлении

На Покровском направлении враг совершил 63 атаки. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Муравка, Мирноград, Филиал и в сторону населенных пунктов Торецкое, Кучеров Яр, Белицкое, Шевченко, Новоалександровка, Сергеевка, Новоподгородное, Новопавловка, Ивановка, Гришино, Новый Донбасс. В некоторых локациях бои до сих пор продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 146 оккупантов и ранили 46; уничтожили 32 беспилотных летательных аппарата, 16 единиц автомобильного транспорта, единицу специальной техники, также поражено семь единиц автомобильной техники и четыре укрытия личного состава противника.

На Александровском направлении украинские подразделения остановили семь атак оккупантов, в районе Приволья и в сторону населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Ивановка, Александроград. Авиаудару управляемыми авиабомбами подвергся населенный пункт Коломийцы.

На Гуляйпольском направлении произошло 26 атак оккупантов – в районах Сладкого, Гуляйполя, Дорожнянки, Мирного и в сторону Железнодорожного, Еленоконстантиновки. В некоторых локациях бои продолжаются до сих пор. Вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Зеленая Диброва, Барвиновка, Ниженка, Любицкое, Воздвиженка, Копани.

На Ореховском направлении враг пять раз атаковал позиции наших защитников в районе Каменского, Щербаков и в сторону Лукьяновского.

На Приднепровском направлении наступательных действий врага не отмечено.

Более тысячи солдат и сотни БПЛА: в Генштабе рассказали о потерях врага за сутки