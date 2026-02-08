Генштаб о ситуации на фронте: произошло 283 боевых столкновения, враг запустил более 2,2 тыс. дронов

$43.140.00
50.900.00
ukenru
19:59 • 1590 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
17:37 • 10034 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
16:39 • 13809 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
8 февраля, 13:58 • 15982 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
8 февраля, 12:29 • 18707 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00 • 18273 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
8 февраля, 08:45 • 13402 просмотра
В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго
8 февраля, 08:35 • 11591 просмотра
Зеленский подписал указы о новых санкциях против производителей ракет и финансового сектора РФ
7 февраля, 20:45 • 24002 просмотра
Победитель Нацотбора 2026: Украину на Евровидении представит LelekaPhotoVideo
7 февраля, 20:13 • 37973 просмотра
Критическая ситуация в Киевской области: острый дефицит энергии и гибель спасателя - в ОВА рассказали деталиPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Популярные новости
Индийские НПЗ сокращают закупки российской нефти для заключения сделки с США - Reuters8 февраля, 10:48 • 12674 просмотра
Во Франции двое лыжников погибли из-за схода лавины в Альпах8 февраля, 11:04 • 8994 просмотра
ФСБ заявила о выдаче России подозреваемого в покушении на генерала Алексеева8 февраля, 11:28 • 12128 просмотра
Киевская область возвращается к графикам, энергетики стабилизировали ситуацию - ДТЭКPhoto8 февраля, 13:46 • 5202 просмотра
Киев под атакой баллистики, раздаются взрывы - мэр15:32 • 13041 просмотра
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto8 февраля, 07:00 • 26042 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 47408 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 66328 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 60183 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 60862 просмотра
УНН Lite
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 23547 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 37570 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 39202 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 47813 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 50509 просмотра
Генштаб о ситуации на фронте: произошло 283 боевых столкновения, враг запустил более 2,2 тыс. дронов

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Как сообщили в Генеральном штабе, враг сегодня применил 2211 дронов-камикадзе и совершил 2061 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск.

Генштаб о ситуации на фронте: произошло 283 боевых столкновения, враг запустил более 2,2 тыс. дронов

С начала суток на фронте произошло 283 боевых столкновения. Как сообщили в Генштабе, враг применил 2211 дронов-камикадзе и совершил 2061 обстрел, передает УНН.

Противник нанес один ракетный удар, применив шесть ракет, 50 авиационных ударов, сбросив 144 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 2211 дронов-камикадзе и совершил 2061 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск 

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня украинские воины отбили три атаки противника, враг совершил 57 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Старица, Прилипка и в сторону Фиголевки. Украинские подразделения отбили семь атак.

13 атак отбили украинские защитники на Купянском направлении, в сторону Купянска, Подолов, Петропавловки, Песчаного, Новоосинового, Новой Кругляковки, Новоплатоновки. Еще одно боевое столкновение сейчас продолжается.

На Лиманском направлении украинские воины остановили 22 атаки в районах населенных пунктов Дробышево, Среднее, Заречное и в сторону Дружелюбовки, Ставков, Шийковки, Лимана.

На Славянском направлении наши защитники отбили 14 попыток оккупантов продвинуться вперед, в районе населенного пункта Дроновка и в сторону Закитного, Рай-Александровки, Платоновки. 

На Краматорском направлении противник совершил одну атаку в районе Орехово-Васильевки.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 30 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Плещеевка, Русин Яр, Яблоновка и в сторону Константиновки, Иванополья, Ильиновки, Николайполья, Степановки, Софиевки. 

Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направлении08.02.26, 21:59

На Покровском направлении враг совершил 63 атаки. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Муравка, Мирноград, Филиал и в сторону населенных пунктов Торецкое, Кучеров Яр, Белицкое, Шевченко, Новоалександровка, Сергеевка, Новоподгородное, Новопавловка, Ивановка, Гришино, Новый Донбасс. В некоторых локациях бои до сих пор продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 146 оккупантов и ранили 46; уничтожили 32 беспилотных летательных аппарата, 16 единиц автомобильного транспорта, единицу специальной техники, также поражено семь единиц автомобильной техники и четыре укрытия личного состава противника.

На Александровском направлении украинские подразделения остановили семь атак оккупантов, в районе Приволья и в сторону  населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Ивановка, Александроград. Авиаудару управляемыми авиабомбами подвергся населенный пункт Коломийцы.

На Гуляйпольском направлении произошло 26 атак оккупантов – в районах Сладкого, Гуляйполя, Дорожнянки, Мирного и в сторону Железнодорожного, Еленоконстантиновки. В некоторых локациях бои продолжаются до сих пор. Вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Зеленая Диброва, Барвиновка, Ниженка, Любицкое, Воздвиженка, Копани.

На Ореховском направлении враг пять раз атаковал позиции наших защитников в районе Каменского, Щербаков и в сторону Лукьяновского. 

На Приднепровском направлении наступательных действий врага не отмечено.

Более тысячи солдат и сотни БПЛА: в Генштабе рассказали о потерях врага за сутки08.02.26, 07:46

Антонина Туманова

Война в Украине