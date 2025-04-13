Понад 40 атак на Донеччині: найбільше - на Покровському напрямку, де ворог відчайдушно намагається просунутися - Генштаб

$41.180.14
46.610.42
uken
По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
11:59 • 9348 перегляди

По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко

11:16 • 32783 перегляди

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

Ексклюзив
11:15 • 23347 перегляди

Незадекларований імпорт техніки Apple: експерти оцінили масштабність втрат для держави

Ексклюзив
10:31 • 28260 перегляди

Аномальна весна і спекотне літо: кліматологиня розповіла, що очікувати у 2025 році

08:19 • 37065 перегляди

Рада підтримала продовження мобілізації: деталі голосування

07:15 • 72703 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

Ексклюзив
16 квітня, 06:47 • 67253 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити

16 квітня, 05:58 • 34558 перегляди

США пом'якшили вимоги до України повернути допомогу до $100 млрд в переговорах щодо угоди про копалини - Bloomberg

Ексклюзив
15 квітня, 14:47 • 59956 перегляди

Стався збій в роботі терміналів Привату: у банку кажуть, що проблему вже усунули

15 квітня, 13:39 • 107815 перегляди

Генштаб підтвердив ураження пункту дислокації 448-ї ракетної бригади рф, яка вдарила по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
1м/с
73%
Популярнi новини

Торгові розбіжності між ЄС і США: на скасування мит годі й чекати - Bloomberg

16 квітня, 03:45 • 52815 перегляди

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

08:09 • 62368 перегляди

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

09:21 • 31125 перегляди

Міненерго відреагувало на заяву Болгарії про відмову продавати обладнання для добудови ХАЕС

09:36 • 14190 перегляди

На околицях Івано-Франківська вбили 19-річного хлопця: серед підозрюваних - троє неповнолітніх

09:57 • 7174 перегляди
Публікації

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

11:16 • 32750 перегляди

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

08:09 • 63767 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

07:15 • 72683 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити
Ексклюзив

16 квітня, 06:47 • 67237 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив

15 квітня, 12:27 • 172036 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Урсула фон дер Ляєн

Ілон Маск

Руслан Кравченко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Європа

Реклама
УНН Lite

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

09:21 • 32164 перегляди

Джонні Депп повертається в кіно у трилері "Day Drinker" від Lionsgate

15 квітня, 18:07 • 23192 перегляди

"Я здаюся": Кейт Бланшетт оголосила про завершення акторської кар’єри

15 квітня, 16:03 • 24684 перегляди

HBO офіційно підтвердив акторський склад серіалу "Гаррі Поттер"

15 квітня, 15:02 • 26439 перегляди

Меган Маркл відверто розповіла про викидень і післяпологову прееклампсію у новому подкасті

15 квітня, 14:44 • 28964 перегляди
Актуальне

Telegram

Financial Times

Шахед-136

The Guardian

ChatGPT

Понад 40 атак на Донеччині: найбільше - на Покровському напрямку, де ворог відчайдушно намагається просунутися - Генштаб

Київ • УНН

 • 2884 перегляди

Протягом дня ворог 82 рази атакував позиції Сил оборони України. Найбільш активно ворог діє на Покровському напрямку, де здійснив 27 атак.

Понад 40 атак на Донеччині: найбільше - на Покровському напрямку, де ворог відчайдушно намагається просунутися - Генштаб

Впродовж дня ворог десятки разів намагався атакувати українські позиції на лінії фронту. Крім того, від російських артилерійських та авіаційних обстрілів постраждали прикордонні райони нашої країни. Передає УНН із посиланням на Генштаб Збройних Сил України.

Станом на 16:00 російські військові 82 рази атакували позиції Сил оборони України. Найбільш активно ворог діє на Покровському напрямку.

Деталі

На Лиманському напрямку українські підрозділи відбивають три атаки в районах Сергіївки та Нового, ще чотири атаки вже відбито.

На даний час на Краматорському напрямку відбулося два ворожих штурми. Ворог атакував в районах Предтечиного.

На Торецькому напрямку російські окупанти провели вісім штурмів позицій наших захисників в районах Торецька, Озарянівки, Дружби та Леонідівки. П’ять боєзіткнень триває до цього часу.

На Покровському напрямку, з початку доби, окупанти здійснили вже 27 атак на позиції наших захисників в районах населених пунктів Суха Балка, Тарасівка, Водяне Друге, Єлизаветівка, Котлине, Новосергіївка, Богданівка та Андріївка. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, відбили 24 атаки, три боєзіткнення тривають дотепер. Авіація агресора завдала авіаударів КАБами по Новій Полтавці.

На Новопавлівському напрямку загарбники п’ять разів йшли в наступ на позиції українських військ поблизу Костянтинополя, наші воїни вже відбили чотири атаки ворога, триває один бій.

Також за даними Генерального штаба ЗСУ:

На Харківському напрямку ворог двічі намагався просунутись до позицій наших захисників в районах Вовчанська та Вовчанських Хуторів. Триває одне боєзіткнення.

У Сумах 99 постраждалих після ракетного удару рф, серед них 11 дітей13.04.25, 16:24 • 9607 переглядiв

Двічі противник атакував на Куп’янському напрямку, поблизу Петропавлівки та Загризового.

Окремо у Генштабі вказали, що від російських артилерійських та авіаційних обстрілів постраждали прикордонні райони нашої країни, зокрема населені пункти Ємадикине, Шалигіне, Мезенівка, Славгород, Лісне, Миропільське, Петрушівка Сумської області.

Серед інших напрямків фронту російсько-української війни:

На Гуляйпільському напрямку наші захисники відбили чотири ворожі атаки в районах Новополя та Привільного, Вільного Поля та Шевченка, ще п’ять боєзіткнень тривають дотепер. Водночас ворог завдав авіаційних ударів по Новополю, Зеленому Полю, Шевченку, Червоному, Малинівці та Гуляйполю.

На ТОТ Запоріжжя набирає обертів мілітаризація молоді, – Центр нацсротиву11.04.25, 23:03 • 15058 переглядiв

На Оріхівському напрямку окупанти атакують в районах Степового, Щербаків та Малих Щербаків. На даний час дві атаки ворога відбито, ще одна - триває.

На Придніпровському напрямку противник один раз атакував позиції наших захисників.

На Сіверському напрямку ворог сьогодні активних наступальних дій не проводив.

Щодо Курщини:

за наявною на цей час інформацією, наші захисники відбили 13 атак загарбників, ще одне боєзіткнення триває. Крім того, ворог 31 раз завдавав авіаційних ударів, скинувши 48 керованих авіаційних бомб, та здійснив 319 артилерійських обстрілів, зокрема 14 — із реактивних систем залпового вогню.

- інформує Генштаб.

На інших напрямках на даний час суттєвих змін не відмічено.

Куп'янськ під щільним ударом окупантів, також атаковано низку інших районів Харківщини: семеро поранених 13.04.25, 09:29 • 4770 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Війна
Покровськ
Донецька область
Сумська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Торецьк
Україна
Краматорськ
Харків
Brent
$65.24
Bitcoin
$84,040.60
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.93
Золото
$3,323.26
Ethereum
$1,583.09