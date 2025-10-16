Генштаб підтвердив ураження ворожого Саратовського НПЗ 16 жовтня 2025
Київ • УНН
Сили оборони України 16 жовтня 2025 року уразили Саратовський нафтопереробний завод, одне з найстаріших підприємств РФ. Завод переробляв 4,8 млн тонн нафти та забезпечував потреби збройних сил РФ.
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф, пише УНН.
У ніч на 16 жовтня 2025 року Сили оборони України уразили Саратовський нафтопереробний завод у Саратовській області рф
Як вказано, Саратовський нафтопереробний завод - одне з найстаріших нафтопереробних підприємств росії. Станом на 2023 рік обсяг переробки нафти становив 4,8 млн тонн. Підприємство задіяне в забезпеченні потреб збройних сил рф, зазначили у Генштабі.
"Сили оборони України послідовно реалізують комплекс заходів із ураження критичних елементів воєнно-промислової бази російської федерації, щоб позбавити її можливості продовжувати агресію. Далі буде... Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.
