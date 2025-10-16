Генштаб подтвердил поражение вражеского Саратовского НПЗ 16 октября 2025
Киев • УНН
Силы обороны Украины 16 октября 2025 года поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод, одно из старейших предприятий рф. Завод перерабатывал 4,8 млн тонн нефти и обеспечивал потребности вооруженных сил рф.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф, пишет УНН.
В ночь на 16 октября 2025 года Силы обороны Украины поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области рф
Как указано, Саратовский нефтеперерабатывающий завод – одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий россии. По состоянию на 2023 год объем переработки нефти составил 4,8 млн тонн. Предприятие задействовано в обеспечении потребностей вооруженных сил рф, отметили в Генштабе.
"Силы обороны Украины последовательно реализуют комплекс мер по поражению критических элементов военно-промышленной базы российской федерации, чтобы лишить ее возможности продолжать агрессию. Дальше будет... Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.
