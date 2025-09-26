Генштаб: на Покровському напрямку - до третини боїв за сьогодні

$41.490.08
48.710.05
ukenru
14:33 • 4532 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
14:01 • 10996 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
13:31 • 8558 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
12:45 • 10579 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
09:46 • 15310 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
26 вересня, 09:25 • 19228 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
26 вересня, 09:01 • 28869 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 34446 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 38944 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 28385 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
1.7м/с
47%
763мм
Популярнi новини
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto26 вересня, 07:07 • 27685 перегляди
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів26 вересня, 09:12 • 19332 перегляди
Якщо путін погодиться на перемир'я на будь-який період, то в Україні можуть пройти вибори - Зеленський11:16 • 9322 перегляди
Відомий російський пропагандист тігран кеосаян помер після 8 місяців у комі11:19 • 8306 перегляди
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto12:18 • 14404 перегляди
Публікації
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Ексклюзив
14:01 • 10996 перегляди
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto12:18 • 14550 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video26 вересня, 09:01 • 28869 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 34446 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 38944 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрюс Кубілюс
Олександр Сирський
Метте Фредеріксен
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Чернігів
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo14:33 • 4532 перегляди
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів26 вересня, 09:12 • 19462 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto26 вересня, 07:07 • 27808 перегляди
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 33366 перегляди
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії25 вересня, 06:17 • 41237 перегляди
Актуальне
Су-34
The Washington Post
МіГ-31
Іскандер (ОТРК)
Ракетний комплекс "Панцир"

Генштаб: на Покровському напрямку - до третини боїв за сьогодні

Київ • УНН

 • 854 перегляди

З початку доби зафіксовано 106 бойових зіткнень, з яких 31 – на Покровському напрямку. Ворог також був активним на Новопавлівському, Торецькому та Лиманському напрямках.

Генштаб: на Покровському напрямку - до третини боїв за сьогодні

Майже третина зі 106 боїв з початку сьогоднішньої доби сталася на Покровському напрямку, також ворог був активним на Новопавлівському, Торецькому та Лиманському напрямках, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ на 16 годину 26 вересня, пише УНН.

російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Від початку доби зафіксовано 106 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

Від артилерійських обстрілів з території російської федерації, як вказано, страждають прикордонні населені пункти, зокрема Есмань, Зноб-Трубчевська Сумської області. Також громада Середини-Буди зазнала авіаційних ударів некерованими ракетами.

Ситуація за напрямками

Шість атак ворога відбили українські захисники на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Також противник завдав сім авіаударів, скинув 18 керованих авіаційних бомб, здійснив 126 обстрілів, зокрема 12 - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, одне бойове зіткнення триває.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили дві атаки окупантів у районах населених пунктів Піщане та Новоселівка. 

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 11 разів поблизу населених пунктів Карпівка, Колодязі, Шандриголове, Зарічне, Торське та Дерилове. Сили оборони успішно зупинили шість спроб просування противника, бої тривають.

На Сіверському напрямку ворог двічі намагався прорватися в районі Григорівки та у напрямку Дронівки. Наші оборонці зупинили одну ворожу спробу просунутись вперед, ще одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку противник тричі атакував позиції Сил оборони, намагаючись просунутися поблизу Ямполя та у бік Ступочок. Триває одне боєзіткнення.

На Торецькому напрямку сьогодні загарбник 12 разів атакував у районах населених пунктів Щербинівка, Клебан-Бик, Русин Яр, Софіївка та Полтавка. Дотепер триває чотири боєзіткнення.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 31 спробу потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Никанорівка, Володимирівка, Червоний Лиман, Родинське, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Дачне та у напрямку населених пунктів Покровськ, Балаган, Філія. Сім бойових зіткнень ще триває.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку противник 14 разів атакував поблизу населених пунктів Андріївка-Клевцове, Січневе, Соснівка, Комишуваха та Калинівське. Дотепер тривають п’ять бойових зіткнень.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили дві ворожі спроби просунутися вперед поблизу населеного пункту Полтавка, ще три боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку Сили оборони успішно відбили дві атаки ворога поблизу населеного пункту Кам’янське.

На Придніпровському напрямку противник чотири рази атакував позиції наших захисників у напрямку Антонівського мосту, одне боєзіткнення триває дотепер.

На інших напрямках фронту суттєвих змін ситуації, як вказано, не зафіксовано.

Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ у Краснодарському краї рф26.09.25, 13:53 • 1976 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Державний кордон України
Сумська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна