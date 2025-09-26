$41.490.08
Генштаб: на Покровском направлении - до трети боев за сегодня

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 760 просмотра

С начала суток зафиксировано 106 боевых столкновений, из которых 31 – на Покровском направлении. Враг также был активен на Новопавловском, Торецком и Лиманском направлениях.

Генштаб: на Покровском направлении - до трети боев за сегодня

Почти треть из 106 боев с начала сегодняшних суток произошла на Покровском направлении, также враг был активен на Новопавловском, Торецком и Лиманском направлениях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ на 16 часов 26 сентября, пишет УНН.

российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. С начала суток зафиксировано 106 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

От артиллерийских обстрелов с территории российской федерации, как указано, страдают приграничные населенные пункты, в частности Эсмань, Зноб-Трубчевская Сумской области. Также громада Середины-Буды подверглась авиационным ударам неуправляемыми ракетами.

Ситуация по направлениям

Шесть атак врага отбили украинские защитники на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Также противник нанес семь авиаударов, сбросил 18 управляемых авиационных бомб, совершил 126 обстрелов, в том числе 12 - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг дважды атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, одно боевое столкновение продолжается.

На Купянском направлении наши защитники отбили две атаки оккупантов в районах населенных пунктов Песчаное и Новоселовка.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 11 раз вблизи населенных пунктов Карповка, Колодези, Шандриголово, Заречное, Торское и Дерилово. Силы обороны успешно остановили шесть попыток продвижения противника, бои продолжаются.

На Сиверском направлении враг дважды пытался прорваться в районе Григоровки и в направлении Дроновки. Наши защитники остановили одну вражескую попытку продвинуться вперед, еще одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении противник трижды атаковал позиции Сил обороны, пытаясь продвинуться вблизи Ямполя и в сторону Ступочек. Продолжается одно боестолкновение.

На Торецком направлении сегодня захватчик 12 раз атаковал в районах населенных пунктов Щербиновка, Клебан-Бык, Русин Яр, Софиевка и Полтавка. До сих пор продолжается четыре боестолкновения.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 31 попытку потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Владимировка, Красный Лиман, Родинское, Лысовка, Зверово, Котлино, Удачное, Орехово, Дачное и в направлении населенных пунктов Покровск, Балаган, Филиал. Семь боевых столкновений еще продолжаются.

Сегодня на Новопавловском направлении противник 14 раз атаковал вблизи населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Январское, Сосновка, Камышеваха и Калиновское. До сих пор продолжаются пять боевых столкновений.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили две вражеские попытки продвинуться вперед вблизи населенного пункта Полтавка, еще три боестолкновения продолжаются.

На Ореховском направлении Силы обороны успешно отбили две атаки врага вблизи населенного пункта Каменское.

На Приднепровском направлении противник четыре раза атаковал позиции наших защитников в направлении Антоновского моста, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На других направлениях фронта существенных изменений ситуации, как указано, не зафиксировано.

Генштаб подтвердил поражение Афипского НПЗ в Краснодарском крае рф26.09.25, 13:53

