Guardian: Велика Британія та ЄС досягли прогресу на переговорах, погодивши промислові квоти

За даними видання, перехідний період перед вступом в силу нових правил, при яких квоти Євросоюзу істотно зменшаться, триватиме п’ять-сім років. При цьому спочатку ЄС наполягав на тому, щоб він становив 10 років, а в королівстві готові були погодитися лише на трирічний перехідний період. При цьому джерела телеканалу ITV в британському уряді заявляють, що прориву в питанні про правила рибальства насправді не відбулося і в ході недільних переговорів сторони так і не досягли компромісу.

Ще одним каменем спотикання є питання про так звані єдині правила гри — забезпечення рівних умов конкуренції для британських і європейських компаній. ЄС наполягає на тому, що в цих цілях в Великій Британії повинні були б діяти ті ж екологічні, трудові і соціальні стандарти, що і в Євросоюзі. Для цього владі королівства доведеться приймати закони, аналогічні резолюціям ЄС у згаданих областях, в той же час відмовляючись від вироблення власних. Якщо ж цього не відбуватиметься, Брюссель зможе вводити тарифи на британські товари.

За даними The Guardian, Франція і Німеччина наполягають на тому, що за ЄС має залишатися право вживати заходів проти Лондона, якщо він не буде гармонізувати своє законодавство з європейським. Такі вимоги є неприйнятними для британської сторони, яка пропонує в майбутньому періодично переглядати умови торговельної угоди, якщо норми, що діють в королівстві і ЄС, почнуть помітно розходитися. Як пише видання, переговори можуть остаточно зірватися, якщо ЄС не піде на поступки на цьому напрямку в найближчі 48 годин.

Призупинені в п’ятницю торгові переговори між Великобританією і ЄС поновилися в неділю в Брюсселі. Британська сторона відзначає, що це буде остання спроба сторін домовитися. В понеділок увечері хід дискусій обговорять в телефонній розмові британський прем’єр-міністр Борис Джонсон і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, які вже провели годинну розмову в суботу.

Велика Британія покинула ЄС в ніч на 1 лютого 2020 року після трьох років переговорів про умови виходу. Брюссель і Лондон домовилися про перехідний період до кінця поточного року, під час якого на Сполучене Королівство поширюються всі європейські норми, включаючи здійснення торгівлі за правилами єдиного європейського ринку. До кінця перехідного періоду, продовжувати терміни якого британський уряд відмовився, сторони повинні домовитися про формат майбутніх відносин і укласти угоду про вільну торгівлю.