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Guardian: Великобритания и ЕС достигли прогресса на переговорах, согласовав промышленные квоты

Guardian: Великобритания и ЕС достигли прогресса на переговорах, согласовав промышленные квоты

Киев  •  УНН

 • 14500 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Великобритания и Евросоюз (ЕС) устранили одно из ключевых противоречий, что мешало сторонам заключить соглашение о формате будущих отношений и свободной торговле. Как сообщила в воскресенье вечером газета The Guardian со ссылкой на информированные источники в Брюсселе, сторонам удалось согласовать квоты на вылов рыбы в исключительной экономической зоне Великобритании, передает УНН.

По данным издания, переходный период перед вступлением в силу новых правил, при которых квоты Евросоюза существенно уменьшатся, продлившись пять-семь лет. При этом сначала ЕС настаивал на том, чтобы они составляли 10 лет, а в Королевстве готовы были согласиться лишь на трехлетний переходный период. При этом источники телеканала ITV в британском правительстве заявляют, что прорыва в вопросе о правилах рыболовства на самом деле не произошло и в ходе воскресных переговоров стороны так и не достигли компромисса.

Еще одним камнем преткновения является вопрос о так называемых единых правилах игры — обеспечение равных условий конкуренции для британских и европейских компаний. ЕС настаивает на том, что в этих целях в Великобритании должны были бы действовать те же экологические, трудовые и социальные стандарты, что и в Евросоюзе. Для этого властям Королевства придется принимать законы, аналогичные резолюциям ЕС в упомянутых областях, в то же время отказываясь от выработки собственных. Если же этого не будет происходить, Брюссель сможет вводить тарифы на британские товары.

По данным The Guardian, Франция и Германия настаивают на том, что за ЕС должно оставаться право принимать меры против Лондона, если он не будет гармонизировать свое законодательство с европейским. Такие требования неприемлемы для британской стороны, которая предлагает в будущем периодически пересматривать условия торговой сделки, если нормы, действующие в Королевстве и ЕС начнут заметно расходиться. Как пишет издание, переговоры могут окончательно сорваться, если ЕС не пойдет на уступки в этом направлении в ближайшие 48 часов.

Приостановленные в пятницу торговые переговоры между Великобританией и ЕС возобновились в воскресенье в Брюсселе. Британская сторона отмечает, что это будет последняя попытка сторон договориться. В понедельник вечером ход дискуссий обсудят в телефонном разговоре британский премьер-министр Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которые уже провели часовую беседу в субботу.

Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы, включая осуществление торговли по правилам единого европейского рынка. К концу переходного периода, продлевать сроки которого британское правительство отказалось, стороны должны договориться о формате будущих отношений и заключить соглашение о свободной торговле.

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