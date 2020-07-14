Гряде зміна економічного устрою: академік про те, як побудувати процвітаючу державу в світі "посткорони"

На думку Семиноженка, навіть найпотужніші економіки світу виявилися не готові до коронакризи. І зараз ще рано робити остаточні висновки, але думати про майбутнє і діяти - необхідно.

"Що найважливіше в цьому нашому випробуванні було? Перше, що наша структура економіки сама по собі вже не настільки ефективна. Навіть, здавалося б, що карантин не всі підприємства піддав випробуванням, скажімо, тільки сферу обслуговування - ресторани, авіаперельоти і так далі, а багато підприємств працювали, а він так боляче вдарив по економіці. Значить - структура економіки повинна змінюватися в бік більш ефективної для того, щоб компенсувати втрати", - озвучив експерт перший висновок для економіки України.

І цей висновок не теоретичний, а практичний.

"Це говорить про те, що та промисловість, яка у нас є, вона - малорентабельна. Потрібна нова промисловість, яка набагато більше дає прибутку, яка заснована на нових галузях науки, нових галузях технологій, які безпосередньо пов'язані із забезпеченням здоров'я людини. Затребувана? Як ніколи. Це COVID показав", - вважає академік.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна ще не вийшла з економічної кризи - Марченко

У той же час Семиноженко сумнівається, що ми можемо повернуться до ситуації початку карантину.

"Ми ні в якому разі не повернемося, тому що та кризу, яка була пов'язана з карантином, пов'язана з розгубленістю людей, пов'язана з відволіканням великих фінансових ресурсів для того, щоб ліквідувати цю ситуацію і якось її згладити, вона не призведе до тимчасових втрат. Тому що ми знаходимося вже не сьогодні, і вже не до карантину, а набагато раніше - на серйозній і довготривалій смузі глобальної економічної кризи, (яка - ред.) пов'язана із загальною перебудовою всієї економіки світу, яка засвідчила свою неефективність. Чому? З дуже простої причини. Чи не здається вам дивним, що скільки не емітують грошей після кризи 2009 року, чомусь 80% йдуть не в промисловість, не в розвиток нових технологій, а йдуть в фінансову сферу, значить там вигідніше. Значить невигідно, щоб гроші, які в принципі винайдені для того, щоб рухати реальні процеси в житті, вони йдуть в "надування" фінансових "бульбашок", - пояснив Семиноженко.

Експерт вважає, що настав час переосмислення підходів.

"Яку нову економіку побудуємо, на базі чого - на базі нової науки, на базі тих технологій, які до кінця ми не освоїли? І це все дасть можливість припливу грошей в ті галузі економіки, які засновані на цьому новому. Тому зараз нас чекає дуже довгий період, досить довгий, це буде не один рік, коли ми повинні і мислення своє трохи змінити, і сконцентрувати державні пріоритети, і фінанси, і всілякі інтелектуальні ресурси для того, щоб кинути на те, щоб розуміти: звідки беруться такі "ковіди"; як їх лікувати; як створювати вакцини; як створювати медичне обладнання, яке рятує життя; яким чином створювати універсальні методи лікування на субклітинному рівні для того, щоб взагалі попереджати багато хвороб; як лікувати спадкові хвороби. Уявляєте, яка сфера? Це сфера економіки - економіки життя людини, найціннішого", - вважає економіст.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Прем’єр-міністр розповів, на якому етапі відновлення від коронакризи знаходиться Україна

На думку Семиноженка, це не мрії, а погляд в найближче майбутнє. Він вважає, що саме в сферах, пов'язаних зі здоров'ям людини, з порятунком життів, відбудеться ривок і саме туди прийде фінансування "і вони будуть "розганяти" економіку, держава буде рости економічно".

Саме зараз, вважає Семиноженко, кожен визначає своє місце в майбутньому.

"Кожна країна зараз визначається - своє місце в майбутньому, в цікавій майбутньої гонці за нову науку, за нові лікарські препарати, за нові дослідження. Це буде значно важливішою річчю, а не якесь залізо. Але залізо нікуди не дінеться: ми будемо жити в будинках; ми будемо створювати нові будівельні матеріали; нові прилади, для яких потрібні і оптика, і інше; створюватимемо нові комп'ютери, може бути квантові, які будуть робити цікавими деякі типи обчислень і так далі; розвиватимемо штучний інтелект. Але в підсумку - існує і матеріальна якась сфера, а матеріальна сфера, в першу чергу, повинна бути звернена до людини", - упевнений академік.

У той же час, він вважає, що з кризи ми не вийдемо в найближчі 10 років, але і в докризовий стан ми вже не повернемося.

"Ми вже не повернемося до тієї економіки; ми повинні переглянути свої дрібні погляди про те, як ми, скажімо, за рахунок одного виду енергетики фінансуємо другий вид енергетики; як потрібно побудувати бюджет, щоб кудись відвести якісь фінансові потоки собі на користь, і так далі. Треба просто мислити більш глобально і глибше набагато, розуміти, що майбутнє через 10 років - воно кується сьогодні. Через 10 років ти вже нічого не встигнеш зробити. Ось сьогодні можна забезпечити те, що буде через 10-15 років", - упевнений економіст.

І, на думку Семиноженка, закласти фундамент майбутнього розвитку економіки необхідно зараз ставлячи нові завдання, концентруючись на точці росту. Але процес цей не швидкий і вимагає концентрації зусиль.

"Тому буде складний час, але цікавий час. Мені здається, що розуміння цього - це як раз зараз найголовніше завдання", - зазначив Семиноженко і додав, що у вчених розуміння цього є і це ж повинні зрозуміти політики.

На думку економіста, зараз весь світ приходить до розуміння того, що планують заміну економічного устрою і необхідно розробляти нові технології, адже саме технології в підсумку принесуть заробіток.

"Великі гроші чим можна заробити? Ну, не зерном, а тільки інтелектом в результаті", - резюмував Семиноженко.