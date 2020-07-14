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Грядет смена экономического уклада: академик о том, как построить процветающее государство в мире “посткороны”

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 июля. УНН. Наступило время переосмысления и постановки новых целей. Во главу угла ставится человек и его здоровье, новые технологии сменят или существенно модернизируют старые — докризисного мира уже не будет. И важно сейчас заложить фундамент развития экономики страны в грядущем экономическом укладе. Об этом комментарии УНН рассказал академик НАН Украины, народный депутат II-IV созывов Владимир Семиноженко.

По мнению Семиноженко, даже самые мощные экономики мира оказались не готовы к коронакризису. И сейчас еще рано делать окончательные выводы, но думать о будущем и действовать — необходимо.

“Что самое важное в этом нашем испытании было? Первое, что наша структура экономики сама по себе уже не столь эффективна. Даже, казалось бы, что карантин не все предприятия подверг испытаниям, скажем, только сферу обслуживания — рестораны, авиаперелеты и так далее, а многие предприятия работали, а он так больно ударил по экономике. Значит — структура экономики должна меняться в сторону более эффективной для того, чтобы компенсировать потери”, — озвучил эксперт первый вывод для экономики Украины.

И этот вывод не теоретический, а практический.

“Это говорит о том, что та промышленность, которая у нас есть, она — малорентабельна. Нужна новая промышленность, которая гораздо больше дает прибыли, которая основана на новых областях науки, новых областях технологий, которые непосредственно связаны с обеспечением здоровья человека. Востребована? Как никогда. Это COVID показал”, — считает академик.

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В тоже время Семиноженко сомневается, что мы можем вернутся к ситуации начала карантина.

“Мы ни в коем случае не вернемся, потому что тот кризис, который был связан с карантином, связан с растерянностью людей, связан с отвлечением больших финансовых ресурсов для того, чтобы ликвидировать эту ситуацию и как-то ее сгладить, он не приведет к временным потерям. Потому что мы находимся уже не сегодня, и уже не до карантина, а гораздо раньше — на серьезной и долговременной полосе глобального экономического кризиса, (который —ред.) связан с общим переустройством всей экономики мира, которая оказалась неэффективной. Почему? По очень простой причине. Не кажется ли вам удивительным, что сколько ни эмитируют денег после кризиса 2009 года, почему-то 80% идут не в промышленность, не в развитие новых технологий, а идут в финансовую сферу, значит там выгоднее. Значит невыгодно, чтобы деньги, которые в принципе изобретены для того, чтобы двигать реальные процессы в жизни, они идут в „надувание“ финансовых „пузырей“”, — пояснил Семиноженко.

Эксперт считает, что настало время переосмысления подходов.

“Какую новую экономику построим, на базе чего — на базе новой науки, на базе тех технологий, которые до конца мы не освоили? И это всё даст возможность притока денег в те области экономики, которые основаны на этом новом. Поэтому сейчас нас ожидает очень длинный период, довольно долгий, это будет не один год, когда мы должны и мышление свое немного изменить, и сконцентрировать государственные приоритеты, и финансы, и всевозможные интеллектуальные ресурсы для того, чтобы бросить на то, чтобы понимать: откуда берутся такие „ковиды“; как их лечить; как создавать вакцины; как создавать медицинское оборудование, которое спасает жизни; каким образом создавать универсальные методы лечения на субклеточном уровне для того, чтобы вообще предупреждать многие болезни; как лечить наследственные болезни. Представляете, какая сфера? Это сфера экономики — экономики жизни человека, самого ценного”, — считает экономист.

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По мнению Семиноженко, это не мечты, а взгляд в обозримое будущее. Он считает, что именно в сферах, связанных со здоровьем человека, со спасением жизней, произойдет рывок и именно туда придет финансирование “и они будут „разгонять“ экономику, государство будет расти экономически”.

Именно сейчас, считает Семиноженко, каждый определяет свое место в будущем.

“Каждая страна сейчас определяется — свое место в будущем, в интересной будущей гонке за новую науку, за новые лекарственные препараты, за новые исследования. Это будет гораздо более главной вещью, чем какое-то железо. Но железо никуда не денется: мы будем жить в домах; мы будем создавать новые строительные материалы; новые приборы, для которых нужны и оптика, и прочее; будем создавать новые компьютеры, может быть квантовые, которые будут делать интересными некоторые типы вычислений и так далее; будем развивать искусственный интеллект. Но в итоге — существует и материальная некая сфера, а материальная сфера в первую очередь должна быть обращена к человеку”, — уверен академик.

В тоже время, он считает, что из кризиса мы не выйдем в ближайшие 10 лет, но и в докризисное состояние мы уже не вернемся.

“Мы уже не вернемся к той экономике; мы должны пересмотреть свои мелкие взгляды о том, как мы, скажем, за счет одного вида энергетики финансируем второй вид энергетики; как нужно построить бюджет, чтоб куда-то отвести какие-то финансовые потоки себе в пользу, и так далее. Надо просто мыслить более глобально и глубже гораздо, понимать, что будущее через 10 лет — оно куётся сегодня. Через 10 лет ты уже ничего не успеешь сделать. Вот сегодня можно обеспечить то, что будет через 10-15 лет”, — уверен экономист.

И, по мнению Семиноженко, заложить фундамент будущего развития экономики необходимо сейчас ставя новые задачи, концентрируясь на точке роста. Но процесс этот не быстрый и требует концентрации усилий.

“Поэтому будет сложное время, но интересное время. Мне кажется, что понимание этого — это как раз сейчас самая главная задача”, — отметил Семиноженко и добавил, что у ученых понимание этого есть и это же должны понять политики.

По мнению экономиста, сейчас весь мир приходит к пониманию того, что грядет смена экономического уклада и необходимо разрабатывать новые технологии, ведь именно технологии в итоге принесут заработок.

“Большие деньги чем можно заработать? Ну, не зерном, а только интеллектом в итоге”, — резюмировал Семиноженко.

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