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Украина еще не вышла из экономического кризиса - Марченко

Украина еще не вышла из экономического кризиса - Марченко

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 июля. УНН. Украина пока еще не вышла из экономического кризиса. Об этом в четверг на брифинге сказал министр финансов Украины Сергей Марченко, передает корреспондент УНН.

"Сказать, что у нас с экономикой все хорошо и мы уже вышли из кризиса, мы еще не можем. Есть определенные факторы экономического восстановления. Я очень надеюсь, что, наладив работу фискальных органов, мы сможем не только эффективно выполнять планы, но и дать толчок положительной экономической динамике", - сказал Марченко.

Он отметил, что для министерства является принципиально важной задачей, чтобы налоговая и таможенная службы выполняли планы поступлений, особенно в период экономического кризиса.

Как сообщал УНН, по словам Марченко, отставка председателя Национального банка Украины не должно влиять на макроэкономическую стабильность в Украине.

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