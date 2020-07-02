Україна ще не вийшла з економічної кризи - Марченко

“Сказати, що в нас з економікою все добре і ми вже вийшли з кризи, ми ще не можемо. Є певні чинники економічного відновлення. Я дуже сподіваюсь, що, налагодивши роботу фіскальних органів, ми зможемо не тільки ефективно виконувати плани, а й дати поштовх позитивній економічній динаміці”, — сказав Марченко.

Він зазначив, що для міністерства є принципово важливим завданням, щоб податкова і митна служби виконували плани надходжень, особливо в період економічної кризи.

Як повідомляв УНН, зі слів Марченка, відставка голови Національного банку України не має впливати на макроекономічну стабільність в Україні.