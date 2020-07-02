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Україна ще не вийшла з економічної кризи - Марченко

Україна ще не вийшла з економічної кризи - Марченко

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 липня. УНН. Україна наразі ще не вийшла з економічної кризи. Про це у четвер на брифінгу сказав міністр фінансів України Сергій Марченко, передає кореспондент УНН.

“Сказати, що в нас з економікою все добре і ми вже вийшли з кризи, ми ще не можемо. Є певні чинники економічного відновлення. Я дуже сподіваюсь, що, налагодивши роботу фіскальних органів, ми зможемо не тільки ефективно виконувати плани, а й дати поштовх позитивній економічній динаміці”, — сказав Марченко.

Він зазначив, що для міністерства є принципово важливим завданням, щоб податкова і митна служби виконували плани надходжень, особливо в період економічної кризи.

Як повідомляв УНН, зі слів Марченка, відставка голови Національного банку України не має впливати на макроекономічну стабільність в Україні.

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