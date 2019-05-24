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Громадські діячі озвучили схему розкрадання українських надр

Громадські діячі озвучили схему розкрадання українських надр

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. Представники громадської організації "Національний інтерес України" представили схему поетапного розкрадання українських надр, передає УНН із посиланням на повідомлення ГО у Facebook.

За даними ГО, усе почалося у 2007 році, зі створення компанії "Голден-Деррік".

"Колишній міністр екології часів Януковича Едуард Ставицький, використовуючи своє службове становище, створює компанію "Голден-Деррік" (сьогодні "Іст Юроуп Петролеум" - ред.) та вводить в неї державний капітал. Засновниками компанії стають Австрійська компанія "ЛІФО Інвест гмбг" і НАК "Надра України" (з боку держави) 50/50", - інформують у "Національному інтересі".

Далі австрійська компанія та "Надра України" продають свої частки кіпрській офшорній компанії "Хартлог". "ЛІФО Інвест гмбг" продала 50%-частку, тоді як НАК - лише 17%, пишуть представники ГО.

"Частку в 33% НАК "Надра України" залишає з метою отримання преференцій від держави, які тоді є співвласником нафтогазовидобувної компанії, в отриманні ліцензій на геологорозвідку і видобуток природних ресурсів України", - йдеться у повідомленні.

Далі у схемі розкрадання українських надр з'являється прізвище російського олігарха Павла Фукса. Так, за даними "Національний інтерес", Фукс є бенефіціаром української компанії "ІнтерБуд Груп" та американської "Мілден Компані". Остання має спільного із кіпрською компанією "Хартлог" акціонера - "Дорчестер Інтернешнл Інк". Також в орбіту Фукса тепер входить "Голден Деррік", перейменована згодом в "Іст Юроуп Петролеум".

Раніше УНН повідомляв, що в останній день 2018 року, 31 грудня, "Надра України" продала свою 33%-ву частку в компанії "Іст Юроуп Петролеум" іншій компанії з орбіти Фукса, а саме "Авант Трейд лімітед".

Тоді у НАК пояснили, що вирішили продати частку, оскільки співвідношення активів (67% на 33%) не давало реальної можливості для Компанії впливати на господарську діяльність Товариства та позбавляло її будь-яких "важелів впливу" на прийняття управлінських рішень. І додали, що за підсумками комерційної діяльності Товариства, Компанія не отримала жодних дивідендів.

Втім, за даними "Національний інтерес", причина продажу частки НАК полягає в іншому. У ГО дослідили, що силами НАК, за попередньою змовою з Фуксом, був сформований штучний негативний баланс у "Іст Юроуп Петролеум".

"Відбувається продаж компанії "Авант Трейд" частки НАК "Надра України". Що цікаво, покупка відбувається за ті кошти, які "ІСТ Юроуп Петролеум" перерахував на рахунки "Авант Трейд" для погашення заборгованості перед НАК "Надра України". Компанія "Авант Трейд" – це друга компанія з орбіти Павла Фукса. У підсумку, "Іст Юроуп Петролеум" належить повністю двом підконтрольним російському олігархові компаніям", - розповіли у ГО.

Сьогодні "Авант Трейд" є одним із засновників 19 ліцензій на видобуток газу, пишуть у ГО. Держгеонадра, за дивним збігом обставин, повернула їх "Іст Юроуп Петролеум" незадовго до продажу НАК своєї частки "Авант Трейд".

"Нам вдалося підрахувати, що в процесі організації афери у держави було вкрадено близько 700 млн грн тільки у вигляді переданого обладнання, ліцензій (які передавалися за копійки) і за різні послуги, як геологорозвідка і багато іншого.

Таким чином, організованою групою осіб, куди входили чиновники вищих ешелонів влади, спільно з російським олігархом Фуксом з України були вкрадені природні ресурси, прибуток від яких буде оцінюватися мільярдами доларів США, коли НАК "Надра України" в результаті отримало за продаж своєї частки лише 12 млн грн", - йдеться у повідомленні.

За матеріалами розслідування ГО "Національний інтерес України", Державне бюро розслідування розпочало кримінальне провадження. Розслідування триває вже місяць, втім поточних результатів слідства відомство поки не надає.

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