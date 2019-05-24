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Общественные деятели озвучили схему хищения украинских недр

Общественные деятели озвучили схему хищения украинских недр

Киев  •  УНН

 • 12769 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Представители общественной организации "Национальный интерес Украины" представили схему поэтапного хищения украинских недр, передает УНН со ссылкой на сообщение ОО в Facebook.

По данным ОО, все началось в 2007 году, с создания компании "Голден-Деррик".

"Бывший министр экологии времен Януковича Эдуард Ставицкий, используя свое служебное положение, создает компанию "Голден-Деррик" (сегодня "Ист Юроуп Петролеум" - ред.) и вводит в нее государственный капитал. Учредителями компании становятся Австрийская компания "ЛИФО Инвест гмбг"и НАК "Надра Украины" (со стороны государства) 50/50", - информируют в "Национальном интересе".

Далее австрийская компания и "Надра Украины" продают свои доли кипрской оффшорной компании "Хартлог". "ЛИФО Инвест гмбг" продала 50%-долю, тогда как НАК - только 17%, пишут представители ОО.

"Доля в 33% НАК "Надра Украины" оставляет с целью получения преференций от государства, которые тогда являются совладельцем нефтегазодобывающей компании, в получении лицензий на геологоразведку и добычу природных ресурсов Украины", - говорится в сообщении.

Далее в схеме хищения украинских недр появляется фамилия российского олигарха Павла Фукса. Так, по данным "Национальный интерес", Фукс является бенефициаром украинской компании "Интерстрой Групп" и американской "Милден Компани". Последняя имеет общего с кипрской компанией "Хартлог" акционера - "Дорчестер Интернешнл Инк". Также в орбиту Фукса теперь входит "Голден Деррик", переименованная впоследствии в "Ист Юроуп Петролеум".

Ранее УНН сообщал, что в последний день 2018 года, 31 декабря, "Надра Украины" продала свою 33%-ную долю в компании "Ист Юроуп Петролеум" другой компании из орбиты Фукса, а именно "Авант Трейд Лимитед".

Тогда в НАК объяснили, что решили продать долю, поскольку соотношение активов (67% на 33%) не давало реальной возможности для компании влиять на хозяйственную деятельность Общества и лишало ее любых "рычагов влияния" на принятие управленческих решений. И добавили, что по итогам коммерческой деятельности Общества, Компания не получила никаких дивидендов.

Впрочем, по данным "Национальный интерес", причина продажи доли НАК заключается в другом. В ОО обнаружили, что силами НАК, по предварительному сговору с Фуксом, был сформирован искусственный отрицательный баланс в "Ист Юроуп Петролеум".

"Происходит продажа компании "Авант Трейд" доли НАК "Надра Украины". Что интересно, покупка происходит за те средства, которые "ИСТ Юроуп Петролеум" перечислил на счета "Авант Трейд" для погашения задолженности перед НАК "Надра Украины". Компания "Авант Трейд" - это вторая компания из орбиты Павла Фукса. В итоге, "Ист Юроуп Петролеум" принадлежит полностью двум подконтрольным российскому олигарху компаниям", - рассказали в ГО.

Сегодня "Авант Трейд" является одним из основателей 19 лицензий на добычу газа, пишут в ГО. Госгеонедра, по странному стечению обстоятельств, вернула их "Ист Юроуп Петролеум" незадолго до продажи НАК своей доли "Авант Трейд".

"Нам удалось подсчитать, что в процессе организации аферы у государства было украдено около 700 млн грн только в виде переданного оборудования, лицензий (которые передавались за копейки) и за различные услуги, как геологоразведка и многое другое.

Таким образом, организованной группой лиц, куда входили чиновники высших эшелонов власти, совместно с российским олигархом Фуксом из Украины были украдены природные ресурсы, прибыль от которых будет оцениваться миллиардами долларов США, когда НАК "Надра Украины" в результате получило за продажу своей доли лишь 12 млн грн", - говорится в сообщении.

По материалам расследования ОО "Национальный интерес Украины", Государственное бюро расследования начало уголовное производство. Расследование продолжается уже месяц, впрочем текущих результатов следствия ведомство пока не предоставляет.

Украинские Национальные Новости

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