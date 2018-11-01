Гра на автоматах у підпільних клубах столиці коштує два центи - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Попри законодавчу заборону підпільні азартні клуби успішно функціонують у столиці під виглядом лотерей і доступні широкому загалу людей. Про це пише видання KyivPost, передає УНН.
Як працюють нелегали, журналісти розповіли на прикладі закладу “Золотий кубок”, що на столичному житловому масиві “Троєщина”.
“На вивісці одного з магазинів київського житлового району Троєщина написано — лотерея „Золотий кубок“. Її вікна затягнуті синім пластиком, що повністю блокує вид у приміщення.
Вивіска вказує, що це одне з представництв „Української Національної Лотереї“. Однак у цьому місці не продається жодного лотерейного білету. Натомість тут знаходяться ряди комп’ютерів. Їх клавіатури налаштовані під свого роду слот-машини”, — пише видання.
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Аби зіграти у таку лотерею, потрібно купити пластикову ігрову картку з мінімальним депозитом 100 грн.
“Картка вставляється в спеціальний отвір на клавіатурі, і комп’ютер перетворюється на гральний автомат.
Працівники ігрового залу рекомендують новачкам починати з однорукого бандита — класична гра на гральному автоматі. Цей автомат простий та дешевий — кожен запуск віртуального важеля однорукого бандиту коштує всього лише 50 копійок, або менше ніж 2 центи”, — зазначає KyivPost.
Вести відеозйомку у таких залах заборонено, а от вживати алкогольні напої та палити — ні, вказують журналісти.
“І Троєщинський „Золотий кубок“ — це лише один з десятків тисяч таких нелегальних ігрових залів в Україні. Їх можна побачити по всьому Києву та в інших великих містах: вікна затягнуті пластиком, двері завжди зачинені, і логотипи лотереї повсюди”, — пише видання.
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Нагадаємо, під час останнього спільного рейду журналісти виявили низку закладів, які безперешкодно займаються забороненою діяльністю. У поліції обіцяють покарати порушників, але водночас констатують безпорадність.
Наприклад, кримінальне провадження за фактом організації азартних ігор за адресою Чоколівський бульвар, 37, поліція розслідує вже декілька років, і все безрезультатно.
Аналогічна ситуація в Борисполі. Три роки тому правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом організації незаконних азартних ігор у клубі за адресою Київський шлях, 127/10. Але і досі розслідування перебуває на етапі “встановлення осіб”.