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У Борисполі не знають, як боротися з навалою нелегального азарту

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Влада Борисполя не в силах викорінити нелегальний азартний бізнес в місті. Про це в коментарі УНН заявив депутат Бориспільської міської ради Віктор Калина.

“Ми виступаємо категорично проти ігрових автоматів. Це — зло і горе для людей. Залежність від азарту — це страшна хвороба. І ми розуміємо, що точок нелегального ігрового бізнесу і в місті, і в Україні бути не повинно. Це заборонено законом”, — сказав він.

За його словами, діяльність нелегальних гральних закладів в місті — явище нерідке.

“Повірте, ми порушуємо питання діяльності таких точок мало не на кожному засіданні депутатів міськради. Але власники точок хитрі і вмілі — ми закриваємо одні, з’являються нові. На наступному засіданні я особисто знову порушу це питання. Будемо робити все можливе, щоб викорінити це зло”, — заявив Калина.

Нагадаємо, у серпні цього року журналісти УНН разом з представниками лотерейного оператора “М.С.Л.” викрили точку нелегального ігрового бізнесу в місті Бориспіль по вул.Київський шлях, 127/10. Діяльність точки маскувалася під пункт продажу лотерей “М.С.Л.”, використовувала нелегальні вивіски, і перебувала всього в 7 хвилинах їзди від головного управління поліції.

Однак там УНН повідомили, що закрити точку їм не вдається. Уже кілька років ведуться слідчі дії, але далі “встановлення осіб” — просунутися не вдалося, запевняють місцеві правоохоронці.

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