В Борисполе не знают, как бороться с нашествием нелегального азарта

“Мы выступаем категорически против игровых автоматов. Это — зло и горе для людей. Зависимость от азарта — это страшная болезнь. И мы понимаем, что точек нелегального игрового бизнеса и в городе, и в Украине, быть не должно. Это запрещено законом”, — сказал он.

По его словам, деятельность нелегальных игорных заведений в городе — явление нередкое.

“Поверьте, мы поднимаем вопрос деятельности таких точек чуть ли не на каждом заседании депутатов горсовета. Но владельцы точек хитрые и умелые — мы закрываем одни, появляются новые. На следующем заседании я лично опять подыму этот вопрос. Будем делать все возможное, чтобы искоренить это зло”, — заявил Калина.

Напомним, в августе этого года журналисты УНН вместе с представителями лотерейного оператора “М.С.Л.” разоблачили точку нелегального игрового бизнеса в городе Борисполь по ул.Киевский шлях, 127/10. Деятельность точки маскировалась под пункт продаж лотерей “М.С.Л.”, использовала нелегальные вывески, и находилась всего в 7 минутах езды от главного управления полиции.

Однако там УНН сообщили, что закрыть точку им не удается. Уже несколько лет ведутся следственные действия, но дальше “установления лиц” — продвинуться не удалось, уверяют местные правоохранители.