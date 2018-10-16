Столична поліція помітила азартний клуб лише після спілкування з журналістами

Разом з представниками ЗМІ на зустрічі був присутній представник оператора лотерей “М.С.Л.”, який влітку ініціював боротьбу з нелегалами. Тоді було зафіксовано 6 азартних клубів, які діяли у столиці та області.

З деякими мало розібратися зокрема й Солом’янське управління поліції, очолюване Павлом Василенком. Але виявилось, що замість кримінального переслідування порушників, поліція обмежилася формальною фіксацією подій у журналі Єдиного обліку заяв і повідомлень.

“Пройшло півтора місяці, а заяву компанії „М.С.Л.“ так і не було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, як того вимагає чинний КПК”, — розповідає юрист компанії “М.С.Л.” Ярослав Соїн.

19 вересня законність вимог компанії була підтверджена судом.

Поліції знадобилося менше години для того, щоб внести заяву “М.С.Л.” до ЄРДР. Але сталося це лише після тиску громадськості та спілкування ЗМІ з Гречаним.

"Я думаю, що за даним фактом внесені дані, якщо ні — внесемо протягом доби“, — сказав керівник слідчого відділу.

Гречаний свою обіцянку виконав, а от із діяльністю закладу на Гетьмана, 2 — усе без змін.

Він не перестав функціонувати, кажуть очевидці. І це при наявності у поліції чи не всіх необхідних даних для того, аби приборкати діяльність порушників закону, кажуть в “М.С.Л.”.

Тим часом діяльність нелегалів наносить збитків не лише компанії, але й держбюджету, наголошує юрист.

“Жодних надходжень до бюджету. Наприклад — від діяльності у вигляді податків. А це, ви розумієте, пенсії, зарплати та витрати на соціальну сферу”, — пояснив Соїн.