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Столичная полиция заметила азартный клуб только после общения с журналистами

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 октября. УНН. Журналисты добились встречи с руководителем следственного отдела полиции Соломенского района столицы. На приеме граждан они поинтересовались у Андрея Гречаного, почему полиция не реагирует на деятельность запрещенных азартных клубов в районе, сообщает УНН.

Вместе с представителями СМИ на встрече присутствовал представитель оператора лотерей "М.С.Л.", который летом инициировал борьбу с нелегалами. Тогда было зафиксировано 6 азартных клубов, которые действовали в столице и области.

С некоторыми должно было разобраться в том числе Соломенское управления полиции, возглавляемое Павлом Василенко. Но оказалось, что вместо уголовного преследования нарушителей, полиция ограничилась формальной фиксацией событий в журнале Единого учета заявлений и сообщений.

"Прошло полтора месяца, а заявление компании "М.С.Л." так и не был внесен в Единый реестр досудебных расследований, как того требует действующий УПК", - рассказывает юрист компании "М.С.Л." Ярослав Соин.

19 сентября законность требований компании была подтверждена судом.

Полиции понадобилось менее часа для того, чтобы внести заявление "М.С.Л." в ЕРДР. Но произошло это только после давления общественности и общения СМИ с Гречаным.

"Я думаю, что по данному факту внесены данные, если нет - внесем в течение суток", - сказал руководитель следственного отдела.

Гречаный свое обещание выполнил, а вот с деятельностью учреждения на Гетьмана, 2 - все без изменений.

Он не перестал функционировать, говорят очевидцы. И это при наличии у полиции едва ли не всех необходимых данных для того, чтобы обуздать деятельность нарушителей закона, говорят в "М.С.Л.".

Между тем деятельность нелегалов наносит ущерб не только компании, но и госбюджету, отмечает юрист.

"Никаких поступлений в бюджет. Например - от деятельности в виде налогов. А это, вы понимаете, пенсии, зарплаты и расходы на социальную сферу", - пояснил Соин.

Украинские Национальные Новости

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