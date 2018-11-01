Игра на автоматах в подпольных клубах столицы стоит два цента - СМИ

Как работают нелегалы, журналисты рассказали на примере учреждения “Золотой кубок” на столичном жилом массиве “Троещина”.

“На вывеске одного из магазинов киевского жилого района Троещина написано — лотерея „Золотой кубок“. Ее окна затянуты синим пластиком, полностью блокирует вид в помещение.

Вывеска указывает, что это одно из представительств „Украинской Национальной Лотереи“. Однако в этом месте не продается ни одного лотерейного билета. Здесь же находятся ряды компьютеров. Их клавиатуры настроены под своего рода слот-машины”, — пишет издание.

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Чтобы сыграть в такую ​​лотерею, нужно купить пластиковую игровую карту с минимальным депозитом 100 грн.

“Карточка вставляется в специальное отверстие на клавиатуре, и компьютер превращается в игровой автомат.

Работники игрового зала рекомендуют новичкам начинать с однорукого бандита — классическая игра на игровом автомате. Этот автомат простой и дешевый — каждый запуск виртуального рычага однорукого бандита стоит всего лишь 50 копеек, или менее 2 цента”, — отмечает KyivPost.

Вести видеосъемку в таких залах запрещено, а вот употреблять алкогольные напитки и курить — нет, указывают журналисты.

“И Троещинский ”Золотой кубок“ - это лишь один из десятков тысяч таких нелегальных игровых залов в Украине. Их можно увидеть по всему Киеву и в других крупных городах: окна затянуты пластиком, двери всегда закрыты, и логотипы лотереи повсюду”, - пишет издание.

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Напомним, во время последнего совместного рейда журналисты обнаружили ряд заведений, которые беспрепятственно занимаются запрещенной деятельностью. В полиции обещают наказать нарушителей, но в то же время констатируют беспомощность.

Например, уголовное производство по факту организации азартных игр по адресу Чоколовский бульвар, 37, полиция расследует уже несколько лет, и все безрезультатно.

Аналогичная ситуация в Борисполе. Три года назад правоохранители начали уголовное производство по факту организации незаконных азартных игр в клубе по адресу Киевский шлях, 127/10. Но до сих пор расследование находится на этапе “установления лиц”.