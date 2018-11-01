Игра на автоматах в подпольных клубах столицы стоит два цента - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Несмотря на законодательный запрет, подпольные азартные клубы успешно функционируют в столице под видом лотерей и доступны широкому кругу людей. Об этом пишет издание KyivPost, передает УНН.
Как работают нелегалы, журналисты рассказали на примере учреждения “Золотой кубок” на столичном жилом массиве “Троещина”.
“На вывеске одного из магазинов киевского жилого района Троещина написано — лотерея „Золотой кубок“. Ее окна затянуты синим пластиком, полностью блокирует вид в помещение.
Вывеска указывает, что это одно из представительств „Украинской Национальной Лотереи“. Однако в этом месте не продается ни одного лотерейного билета. Здесь же находятся ряды компьютеров. Их клавиатуры настроены под своего рода слот-машины”, — пишет издание.
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Чтобы сыграть в такую лотерею, нужно купить пластиковую игровую карту с минимальным депозитом 100 грн.
“Карточка вставляется в специальное отверстие на клавиатуре, и компьютер превращается в игровой автомат.
Работники игрового зала рекомендуют новичкам начинать с однорукого бандита — классическая игра на игровом автомате. Этот автомат простой и дешевый — каждый запуск виртуального рычага однорукого бандита стоит всего лишь 50 копеек, или менее 2 цента”, — отмечает KyivPost.
Вести видеосъемку в таких залах запрещено, а вот употреблять алкогольные напитки и курить — нет, указывают журналисты.
“И Троещинский ”Золотой кубок“ - это лишь один из десятков тысяч таких нелегальных игровых залов в Украине. Их можно увидеть по всему Киеву и в других крупных городах: окна затянуты пластиком, двери всегда закрыты, и логотипы лотереи повсюду”, - пишет издание.
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Напомним, во время последнего совместного рейда журналисты обнаружили ряд заведений, которые беспрепятственно занимаются запрещенной деятельностью. В полиции обещают наказать нарушителей, но в то же время констатируют беспомощность.
Например, уголовное производство по факту организации азартных игр по адресу Чоколовский бульвар, 37, полиция расследует уже несколько лет, и все безрезультатно.
Аналогичная ситуация в Борисполе. Три года назад правоохранители начали уголовное производство по факту организации незаконных азартных игр в клубе по адресу Киевский шлях, 127/10. Но до сих пор расследование находится на этапе “установления лиц”.