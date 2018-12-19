Google та Facebook заплатять понад 450 тис. дол. за порушення при розміщенні агітаційних матеріалів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Компанії Google та Facebook погодилися виплатити 455 тисяч доларів для врегулювання претензій від влади штату Вашингтон, які стосуються збору інформації про політичну агітацію в інтернеті. Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву генпрокурора штату Боба Фергюсона.
Як випливає з документа, Google має виплатити 217 тисяч, а Facebook — 238 тисяч доларів.
Генпрокурор штату пояснив, що в червні до інтернет-компаній були подані судові позови, в яких їх звинуватили в недотриманні законів штату, що розпоряджають збирати, зберігати і публікувати інформацію про тих, хто замовляє розміщення політичної реклами на інтернет-ресурсах. Google та Facebook заявили, що не робили цього принаймні з 2013 року.
“Є ви газетою в невеликому місті або великою корпорацією, закони Вашингтона про розкриття інформації про політичну рекламу поширюються на всіх”, — підкреслив генпрокурор штату Фергюсон.
У його заяві наводяться дані, згідно з якими протягом останнього десятиліття в штаті Вашингтон кандидати на виборах різного рівня і політичні комітети за розміщення агітаційних матеріалів в інтернеті заплатили Google 1,5 мільйонів доларів, а Facebook — 5,1 мільйона доларів При цьому, компанії нібито не змогли представити вичерпної інформації про те, від кого надійшли кошти.
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Компанія Google, як зазначається в заяві, в світлі події припинила розміщувати агітаційні матеріали, що стосуються виборів в штаті Вашингтон. При цьому, згідно з умовами домовленості, обом корпораціям не довелося в офіційному порядку визнавати, що вони порушили закон.
Представник Facebook Бет Готьє заявила агентству Associated Press, що компанія задоволена врегулювання справи.
“Ми активно працюємо над забезпеченням недоторканності виборів і запобіганням іноземного втручання”, — зазначила вона, підтвердивши, що компанія має намір надалі слідувати правилам штату.
З боку Google коментарів не надходило.
Як повідомляв УНН, австралійські наглядові органи вимагають більш суворого контролю над інтернет-корпораціями Facebook і Google.