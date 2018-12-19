Google та Facebook заплатять понад 450 тис. дол. за порушення при розміщенні агітаційних матеріалів

$41.400.13
45.840.29
ukru
П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
11 квітня, 18:06 • 26130 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 63196 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 56695 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 71941 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 89055 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 85761 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 169982 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 99400 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 72386 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 327912 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−1°
2м/с
65%
Популярнi новини

До експлуатації в ЗСУ допустили FPV-дрони "Рарог-10": що про них відомо

11 квітня, 17:36 • 18184 перегляди

Українська делегація прибула до Вашингтона для переговорів щодо угоди про рідкісноземельні метали - ЗМІ

11 квітня, 17:39 • 11119 перегляди

Ексначштабу “Азову” Кротевича прибрали із президентського Указу про нагородження? У Нацгвардії відреагували

11 квітня, 17:55 • 17244 перегляди

НБУ: перевірка банку Порошенка є плановою та не має політичного підтексту

11 квітня, 18:05 • 11544 перегляди

Віткофф запропонував Трампу “дозволити” росії забрати в України чотири області - ЗМІ

11 квітня, 18:41 • 37973 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 169981 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 327910 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 261231 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 372215 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 382831 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 26128 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 15578 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 20878 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 26806 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 47663 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Google та Facebook заплатять понад 450 тис. дол. за порушення при розміщенні агітаційних матеріалів

Київ • УНН

 • 12120 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Компанії Google та Facebook погодилися виплатити 455 тисяч доларів для врегулювання претензій від влади штату Вашингтон, які стосуються збору інформації про політичну агітацію в інтернеті. Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву генпрокурора штату Боба Фергюсона.

Google та Facebook заплатять понад 450 тис. дол. за порушення при розміщенні агітаційних матеріалів

Як випливає з документа, Google має виплатити 217 тисяч, а Facebook — 238 тисяч доларів.

Генпрокурор штату пояснив, що в червні до інтернет-компаній були подані судові позови, в яких їх звинуватили в недотриманні законів штату, що розпоряджають збирати, зберігати і публікувати інформацію про тих, хто замовляє розміщення політичної реклами на інтернет-ресурсах. Google та Facebook заявили, що не робили цього принаймні з 2013 року.

“Є ви газетою в невеликому місті або великою корпорацією, закони Вашингтона про розкриття інформації про політичну рекламу поширюються на всіх”, — підкреслив генпрокурор штату Фергюсон.

У його заяві наводяться дані, згідно з якими протягом останнього десятиліття в штаті Вашингтон кандидати на виборах різного рівня і політичні комітети за розміщення агітаційних матеріалів в інтернеті заплатили Google 1,5 мільйонів доларів, а Facebook — 5,1 мільйона доларів При цьому, компанії нібито не змогли представити вичерпної інформації про те, від кого надійшли кошти.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Стажер Google помилково запустив рекламну кампанію за 10 млн доларів

Компанія Google, як зазначається в заяві, в світлі події припинила розміщувати агітаційні матеріали, що стосуються виборів в штаті Вашингтон. При цьому, згідно з умовами домовленості, обом корпораціям не довелося в офіційному порядку визнавати, що вони порушили закон.

Представник Facebook Бет Готьє заявила агентству Associated Press, що компанія задоволена врегулювання справи.

“Ми активно працюємо над забезпеченням недоторканності виборів і запобіганням іноземного втручання”, — зазначила вона, підтвердивши, що компанія має намір надалі слідувати правилам штату.

З боку Google коментарів не надходило.

Як повідомляв УНН, австралійські наглядові органи вимагають більш суворого контролю над інтернет-корпораціями Facebook і Google.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини СвітуТехнології
Brent
$64.71
Bitcoin
$82,828.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,548.35