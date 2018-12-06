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Стажер Google помилково запустив рекламну кампанію за 10 млн доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Співробітник компанії Google помилково запустив в мережу рекламну кампанію, яка могла обійтися американській корпорації в 10 мільйонів доларів. Про це повідомляє ТАСС, передає УНН.

Стажер Google помилково запустив рекламну кампанію за 10 млн доларів

"Стажер Google під час демонстрації того, як діє електронна система розміщення реклами в мережі, помилково натиснув не на ту клавішу. В результаті тестове рекламне оголошення, що являло собою порожній жовтий прямокутник, з'явилося на численних сайтах Сполучених Штатів і Австралії, і було там активним близько 45 хвилин", - повідомляє ЗМІ.

Як уточнили у виданні, ситуацію посилило ще й те, що співробітник кампанії запустив рекламу на відкритій біржі, де можна купувати і продавати рекламне місце через аукціон в режимі реального часу, за ціною, що приблизно в 10 разів перевищує середньоринкову.

Причому замовлення, розміщене стажером, передбачало виплату 25 центів на кожну тисячу переглядів рекламних оголошень при тому, що вартість оренди всієї рекламної площі набагато нижче і становить від 2 до 4 доларів.
Помилку, за даними ресурсу, вдалося помітити лише через три чверті години. За цей час рекламу від Google опублікували у себе численні сайти і мобільні додатки. Компанія вже пообіцяла компенсувати витрати тим, хто розмістив її тестовий логотип.

"Навчальна вправа по розміщенню реклами призвела до помилки, яка обернулася реальними витратами для сайтів, протягом 45 хвилин опублікували рекламу. Як тільки про цю ненавмисну помилку стало відомо, ми швидко спрацювали для того, щоб зупинити рекламну кампанію", - цитує видання Google. У що це обійдеться корпорації з оборотом близько 60 млрд доларів на рік, не повідомляється. Згідно з інформацією джерел, мова потенційно може йти про 10 млн доларів. Про долю стажера і його куратора не повідомляється.

Нагадаємо, головний виконавчий директор корпорації Google Inc. Сундар Пічай анонсував зміни в політиці компанії через невдоволення співробітників позицією керівництва щодо випадків сексуального домагання.

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