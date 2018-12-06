Стажер Google по ошибке запустил рекламную кампанию за 10 млн долларов

"Стажер Google во время демонстрации того, как действует электронная система размещения рекламы в сети, по ошибке нажал не на ту клавишу. В итоге тестовое рекламное объявление, представлявшее из себя пустой желтый прямоугольник, появилось на многочисленных сайтах Соединенных Штатов и Австралии, и было там активным около 45 минут", - сообщает СМИ.

Как уточнили в издании, ситуацию усугубило еще и то, что сотрудник кампании запустил рекламу на открытой бирже, где можно покупать и продавать рекламное место через аукцион в режиме реального времени, по цене, примерно в 10 раз превышающую среднерыночную.

Причем заказ, размещенный стажером, предусматривал выплату 25 центов на каждую тысячу просмотров рекламных объявлений при том, что стоимость аренды всей рекламной площади гораздо ниже и составляет от 2 до 4 долларов.

Ошибку, по данным ресурса, удалось заметить спустя лишь три четверти часа. За это время рекламу от Google опубликовали у себя многочисленные сайты и мобильные приложения. Компания уже пообещала компенсировать затраты тем, кто разместил ее тестовый логотип.

"Учебное упражнение по размещению рекламы привело к ошибке, которая обернулась реальными затратами для опубликовавших рекламу сайтов в течение 45 минут. Как только об этой непреднамеренной ошибке стало известно, мы быстро сработали для того, чтобы остановить рекламную кампанию", - цитирует издание Google. Во что это обойдется корпорации с оборотом около 60 млрд долларов в год, не сообщается. Согласно информации источников, речь потенциально может идти о 10 млн долларов. О судьбе стажера и его куратора не сообщается.

Напомним, главный исполнительный директор корпорации Google Inc. Сундар Пичай анонсировал изменения в политике компании из-за недовольства сотрудников позицией руководства о случаях сексуального домогательства.