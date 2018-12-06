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Стажер Google по ошибке запустил рекламную кампанию за 10 млн долларов

Киев • УНН

 • 15484 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Сотрудник компании Google по ошибке запустил в сеть рекламную кампанию, которая могла обойтись американской корпорации в 10 миллионов долларов. Об этом сообщает ТАСС, передает УНН.

Стажер Google по ошибке запустил рекламную кампанию за 10 млн долларов

"Стажер Google во время демонстрации того, как действует электронная система размещения рекламы в сети, по ошибке нажал не на ту клавишу. В итоге тестовое рекламное объявление, представлявшее из себя пустой желтый прямоугольник, появилось на многочисленных сайтах Соединенных Штатов и Австралии, и было там активным около 45 минут", - сообщает СМИ.

Как уточнили в издании, ситуацию усугубило еще и то, что сотрудник кампании запустил рекламу на открытой бирже, где можно покупать и продавать рекламное место через аукцион в режиме реального времени, по цене, примерно в 10 раз превышающую среднерыночную.

Причем заказ, размещенный стажером, предусматривал выплату 25 центов на каждую тысячу просмотров рекламных объявлений при том, что стоимость аренды всей рекламной площади гораздо ниже и составляет от 2 до 4 долларов.
Ошибку, по данным ресурса, удалось заметить спустя лишь три четверти часа. За это время рекламу от Google опубликовали у себя многочисленные сайты и мобильные приложения. Компания уже пообещала компенсировать затраты тем, кто разместил ее тестовый логотип.

"Учебное упражнение по размещению рекламы привело к ошибке, которая обернулась реальными затратами для опубликовавших рекламу сайтов в течение 45 минут. Как только об этой непреднамеренной ошибке стало известно, мы быстро сработали для того, чтобы остановить рекламную кампанию", - цитирует издание Google. Во что это обойдется корпорации с оборотом около 60 млрд долларов в год, не сообщается. Согласно информации источников, речь потенциально может идти о 10 млн долларов. О судьбе стажера и его куратора не сообщается.

Напомним, главный исполнительный директор корпорации Google Inc. Сундар Пичай анонсировал изменения в политике компании из-за недовольства сотрудников позицией руководства о случаях сексуального домогательства.

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