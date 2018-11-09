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Google изменит политику компании на фоне скандала из-за случаев сексуального домогательства

Google изменит политику компании на фоне скандала из-за случаев сексуального домогательства

Киев  •  УНН

 • 14523 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Главный исполнительный директор корпорации Google Inc. Сундар Пичай анонсировал изменения в политике компании из-за недовольства сотрудников позицией руководства о случаях сексуального домогательства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Hollywood Reporter.

“Мы признаем, что в прошлом мы не всегда всё делали правильно, и мы искренне сожалеем об этом. Нет сомнений, что нам нужны перемены”, — говорится в письме господина Пичай, опубликованном в блоге компании.

Как отмечается, компания пошла на такие меры в связи с массовым недовольством сотрудников из-за отношения руководства к высшим должностным лицам и сотрудникам мужского пола, обвиняемым в домогательствах. В Google пообещали действовать в случае подобных обвинений более решительно и открыто.

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Согласно новым правилам, дела о случаях домогательства внутри компании сможет рассматривать арбитражный суд. Google также обещает предоставлять более подробную информацию о расследовании сексуальных домогательств и их результаты. Кроме этого сотрудники обязаны будут проходить тренинги по предотвращению случаев харрасмента. Тем, кто откажется, снизят оценку эффективности работы.

1 ноября сотрудники Google по всему миру провели акцию против сексуальных домогательств. Протесты стали ответом на публикацию The New York Times, в которой топ-менеджеры Google обвинялись в харрасменте. Издание выяснило, в частности, что создателю Android Энди Рубин, которого обвинили в домогательствах, после увольнения выплатили 90 млн долларов США.

После публикации этого расследования гендиректор Google разослал сотрудникам письмо, в котором сообщил, что за последние два года за сексуальные домогательства были освобождены без выходного пособия 48 работников компании. Из них 13 занимали высокие посты.

Как ранее информировал УНН, глава отдела корпоративного развития компании Uber Семерон Петчер ушел в отставку после обвинений его в недопустимом обращении с подчиненными женского пола на рабочем месте.

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