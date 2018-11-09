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Google змінить політику компанії на тлі скандалу через випадки сексуального домагання

Google змінить політику компанії на тлі скандалу через випадки сексуального домагання

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Головний виконавчий директор корпорації Google Inc. Сундар Пічаї анонсував зміни у політиці компанії через невдоволення співробітників позицією керівництва щодо випадків сексуального домагання. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Hollywood Reporter.

“Ми визнаємо, що в минулому ми не завжди все робили правильно, і ми щиро шкодуємо про це. Немає сумнівів, що нам потрібні зміни”, — йдеться в листі пана Пічаї, опублікованому в блозі компанії.

Як зазначається, компанія пішла на такі заходи у зв’язку з масовим невдоволенням співробітників через ставлення керівництва до вищих посадових осіб і співробітників чоловічої статі, обвинуваченим у домаганнях. У Google пообіцяли діяти у разі подібних звинувачень більш рішуче і відкрито.

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Згідно з новими правилами, справи про випадки домагання всередині компанії зможе розглядати арбітражний суд. Google також обіцяє надавати більш детальну інформацію про розслідування сексуальних домагань та їх результати. Крім цього співробітники зобов’язані будуть проходити тренінги щодо запобігання випадків харрасмента. Тим, хто відмовиться, знизять оцінку ефективності роботи.

1 листопада співробітники Google по всьому світу провели акцію проти сексуальних домагань. Протести стали відповіддю на публікацію The New York Times, у якій топ-менеджери Google звинувачувалися в харрасменті. Видання з’ясувало, зокрема, що творцеві Android Енді Рубіну, якого звинуватили у домаганнях, після звільнення виплатили 90 млн доларів США.

Після публікації цього розслідування гендиректор Google розіслав співробітникам листа, в якому повідомив, що за останні два роки за сексуальні домагання були звільнені без вихідної допомоги 48 працівників компанії. Із них 13 займали високі пости.

Як раніше інформував УНН, глава відділу корпоративного розвитку компанії Uber Семерон Петчер пішов у відставку після звинувачень його в неприпустимому поводженні з підлеглими жіночої статі на робочому місці.

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