Топ-менеджер Uber звільнився на тлі звинувачень у домаганнях

Як повідомляє авторитетне ділове видання, Uber провела внутрішнє розслідування у зв’язку зі скаргами співробітниць на Петчера. Вдалося встановити, що чоловік неодноразово робив зауваження сексуального характеру на адресу колег і мав роман з однією зі співробітниць, що є порушенням політики компанії. Після розслідування Камерону Петчеру було оголошено дисциплінарне попередження, розмір його преміальних за підсумками року був знижений.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кевіна Спейсі знову звинуватили в сексуальному злочині

The Wall Street Journal звертає увагу на те, що Петчер курирував найбільші угоди компанії, у тому числі залучення 7,7 млрд доларів США інвестицій із боку групи SoftBank і продаж підрозділу Uber, який відповідав за діяльність на ринках Південно-Східної Азії.

Як раніше інформував УНН, суддя Бретт Кавано приніс в суботу присягу в якості члена Верховного суду США. Про це повідомила прес-служба Білого дому. До призначення Кавано на цю посаду прикута підвищена увага американської громадськості в зв’язку з обвинуваченнями ряду жінок у сексуальному насильстві з боку судді більше 30 років тому, коли той був учнем старших класів. Зокрема, звинувачення в сексуальному домаганні проти Кавано висунула американка Крістін Блейз Форд, яка заявила, що на початку 1980-х років на одній із вечірок у приватному будинку в Меріленді він хотів примусити її до інтимної близькості. На слуханнях в юридичному комітеті Сенату Форд розповіла, що їй у підсумку вдалося вирватися і залишити будинок, місце розташування якого за давністю років вона не пам’ятає. Кавано все це рішуче заперечує.