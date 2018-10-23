Топ-менеджер Uber уволился на фоне обвинений в домогательствах

Как сообщает авторитетное деловое издание, Uber провела внутреннее расследование в связи с жалобами сотрудниц на господина Петчера. Удалось установить, что мужчина неоднократно делал замечания сексуального характера в адрес коллег и имел роман с одной из сотрудниц, что является нарушением политике компании. После расследования Кэмерону Петчеру было объявлено дисциплинарное предупреждение, размер его премиальных по итогам года был снижен.

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Она обращает внимание на то, что Петчер курировал крупнейшие сделки компании, в том числе привлечение 7,7 млрд долларов США инвестиций со стороны группы SoftBank и продажу подразделения Uber, отвечавшего за деятельность на рынках Юго-Восточной Азии.

Как ранее информировал УНН, судья Бретт Кавано принес в субботу присягу в качестве члена Верховного суда США. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. К назначению Кавано на эту должность приковано повышенное внимание американской общественности в связи с обвинениями ряда женщин в сексуальном насилии со стороны судьи более 30 лет назад, когда тот был учеником старших классов. В частности, обвинения в сексуальном домогательстве против Кавано выдвинула американка Кристин Блейзи Форд, заявившая, что в начале 1980-х годов на одной из вечеринок в частном доме в Мэриленде он хотел принудить ее к интимной близости. На слушаниях в юридическом комитете Сената Форд рассказала, что ей в итоге удалось вырваться и покинуть дом, местоположение которого за давностью лет она не помнит. Кавано все это решительно отрицает.