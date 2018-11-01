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Human Rights Watch оприлюднила доповідь про буденність сексуального насильства над жінками у КНДР

Human Rights Watch оприлюднила доповідь про буденність сексуального насильства над жінками у КНДР

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Експерти міжнародної неурядової організації Human Rights Watch (“Нагляд за правами людини”) опублікували доповідь про сексуальне насильство по відношенню до жінок у КНДР, інформує УНН.

У своїй 86-сторінковій доповіді (“Ночами плачеш і навіть не знаєш чому — Сексуальне насильство по відношенню до жінок у КНДР”) експерти прийшли до висновку, що “недобровільні статеві контакти та сексуальне насильство” в Північній Кореї носять “настільки буденний характер, що давно вважаються нормою життя”.

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“Сексуальне насильство в Північній Кореї — це секрет Полішинеля (таємниця, яка всім і так відома — прим. УНН), практика, з якою ніхто не бореться і яка багатьох влаштовує. Якби диктатура Ким Чен Ина не прирікала їх на мовчання, голоси багатьох північнокорейських жінок зазвучали б у глобальному русі Me Too”, — заявив Кеннет Рот, виконавчий директор Human Rights Watch.

Експерти опитали 54 людини, які втекли із КНДР після приходу до влади Кім Чен Ина, а також 8 колишніх північнокорейських чиновників. Вони розповіли про випадки сексуального насильства з боку охоронців на ринку, поліцейських, партійних функціонерів, співробітників в’язниць та ізоляторів, а також слідчих, співробітників держбезпеки і судів, прокурорів та військовослужбовців.

Наприклад, у доповіді є свідчення 21 жінки, які займалися торгівлею на ринку. Вони розповіли, що дорогою на роботу регулярно піддавалися сексуальному насильству з боку поліцейських і представників влади.

“Коли їм закортить, охоронці з ринку або поліцейські пропонували мені пройти із ними у порожнє приміщення де-небудь поруч із ринком або в будь-яке інше місце, де їм здасться зручніше, — розповідала про неодноразові випадки такого роду О Чон Хі (вік 40-50 років) із провінції Янгандо, що втекла з країни у 2014 році. — Ми для них як іграшки”. За її словами, це відбувалося настільки часто, що сприймалося як норма і чоловіками, і жінками, “ось тільки іноді ночами плачеш і навіть не знаєш чому”.

При цьому влада, стверджують автори доповіді, “не забезпечує розслідування та кримінальне переслідування за заявами про такі факти і не надає захист та допомогу постраждалим, стверджуючи, як це не здасться дивним, що в країні, в принципі відсутні сексизм та сексуальне насильство”. Постраждалі жінки не мають можливості захистити себе і в більшості випадків мовчать про те, що сталося.

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HRW закликали владу КНДР “розробити програми репродуктивного здоров’я та сексуальної освіти і забезпечити служби допомоги постраждалим, включаючи психологічну, медичну та юридичну допомогу і програми, спрямовані на допомогу жінкам у подоланні стигматизації”.

Як раніше інформував УНН, 4 січня 2018 року Президент України Петро Порошенко підписав закон “Про запобігання та протидію домашньому насильству”. Зазначається, що документом передбачається впровадження комплексного підходу до боротьби з домашнім насильством, суттєве доповнення наявних інструментів такої боротьби, введення нових визначень термінів та інших норм, спрямованих на покращення захисту потерпілих від домашнього насильства.

Закон набув чинності 9 січня. Зокрема, Закон вводить новий термін “домашнє насильство”, що розширює коло осіб, які підпадають під його дію. Також розширюється коло суб’єктів, які повинні здійснювати заходи у сфері запобігання домашньому насильству.

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