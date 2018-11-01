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Human Rights Watch обнародовала доклад об обыденности сексуального насилия над женщинами в КНДР

Human Rights Watch обнародовала доклад об обыденности сексуального насилия над женщинами в КНДР

Киев  •  УНН

 • 20923 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Эксперты международной неправительственной организации Human Rights Watch ( "Наблюдение за правами человека") опубликовали доклад о сексуальном насилии в отношении женщин в КНДР, передает УНН.

В своём 86-страничном докладе (“„По ночам плачешь и даже не знаешь почему“ — Сексуальное насилие в отношении женщин в КНДР”) эксперты пришли к выводу, что “недобровольные половые контакты и сексуальное насилие” в Северной Корее носят “настолько обыденный характер, что давно считаются нормой жизни”.

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“Сексуальное насилие в Северной Корее — это секрет Полишинеля (секрет, который всем и так известен — прим. УНН), практика, с которой никто не борется и которая многих устраивает. Если бы диктатура Кым Чен Ына не обрекала их на молчание, голоса многих северокорейских женщин зазвучали в в глобального движении ‘Me Too”, — заявил Кеннет Рот, исполнительный директор Human Rights Watch.

Эксперты опросили 54 человека, бежавших из КНДР после прихода к власти Ким Чен Ына, а также 8 бывших северокорейских чиновников. Они рассказали о случаях сексуального насилия со стороны охранников на рынке, полицейских, партийных функционеров, сотрудников тюрем и изоляторов, а также следователей, сотрудников госбезопасности и судов, прокуроров и военнослужащих.

Например, в докладе есть свидетельства 21 женщины, которые занимались торговлей на рынке. Они рассказали, что по дороге на работу регулярно подвергались сексуальному насилию со стороны полицейских и представителей власти.

“Когда им приспичит, охранники с рынка или полицейские предлагали мне пройти с ними в пустое помещение где-нибудь рядом с рынком или в любое другое место, где им покажется удобнее, — рассказывала о неоднократных случаях такого рода О Чон Хи (возраст 40-50 лет) из провинции Янгандо, бежавшая из страны в 2014 г. — Мы для них как игрушка”. По ее словам, это происходило настолько часто, что воспринималось как норма и мужчинами, и женщинами, “вот только иногда по ночам плачешь и даже не знаешь почему”.

При этом власти, утверждают авторы доклада, “не обеспечивают расследование и уголовное преследование по заявлениям о таких фактах и не предоставляют защиту и помощь пострадавшим, утверждая, как это ни покажется странным, что в стране, в принципе отсутствуют сексизм и сексуальное насилие”. Пострадавшие женщины не имеют возможности защитить себя и в большинстве случаев молчат о том, что произошло.

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HRW призвали власти КНДР “разработать программы репродуктивного здоровья и сексуального образования и обеспечить службы помощи пострадавшим, включая психологическую, медицинскую и юридическую помощь и программы, направленные на помощь женщинам в преодолении стигматизации”.

Как ранее информировал УНН, 4 января 2018 Президент Украины Петр Порошенко подписал закон “О предотвращении и противодействии домашнему насилию”. Отмечается, что документом предусматривается внедрение комплексного подхода по борьбе с домашним насилием, существенное дополнение имеющихся инструментов такой борьбы, введение новых определений терминов и других норм, направленных на улучшение защиты пострадавших от домашнего насилия.

Закон вступил в силу 9 января. В частности, Закон вводит новый термин “домашнее насилие”, что расширяет круг лиц, подпадающих под его действие. Также расширяется круг субъектов, которые должны осуществлять мероприятия в сфере предотвращения домашнего насилия.

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