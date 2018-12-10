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В Австралії планують перевірити Facebook і Google

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Австралійські наглядові органи вимагають більш суворого контролю над інтернет-корпораціями Facebook і Google. Про це УНН повідомляє з посиланням на DW.

В Австралії планують перевірити Facebook і Google

Уряд країни збирається створити новий регулюючий орган, який перевірив би домінуючу роль американських технологічних гігантів у питаннях онлайн-реклами і на ринку новин. Додаткова перевірка потрібна для того, щоб переконатися, що з рекламодавцями поводяться справедливо, а загальний доступ до новин можливий без труднощів, заявили в Австралійській комісії із захисту прав споживача.

Коментарі від Facebook і Google поки не надійшли, проте обидві корпорації заявили, що ведуть боротьбу з фейковими новинами.

Голова комісії із захисту прав споживача країни Рід Сімс також повідомив, що наразі відомство проводить п'ять розслідувань. Які компанії фігурують у розслідуваннях, Сімс не вказав, проте висловив думку, що п'ять перевірок - це "дійсно багато".

Доручення комісії із захисту прав споживача Австралії випустити заяву з цього питання дав уряд країни. Причиною для цих дій стало зростаюче занепокоєння про майбутнє журналістики і якість новин в світлі скорочення робочих місць у низці редакцій і зниження прибутковості в усій галузі.

Як повідомляв УНН, торік Google заявляв, що змінить пошуковий алгоритм для боротьби з фейками. Facebook заявляв, що почав маркувати "фейкові" новини.

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