Google изменит поисковый алгоритм для борьбы с фейками
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Компания Google изменит свой поисковый алгоритм так, чтобы ссылка на фейковые новости и экстремистские высказывания не показывались, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Компании заявила, что алгоритм изменят для противодействия группам, которые используют нечестные приемы оптимизации поиска.
"Наши алгоритмы всегда пытались "обмануть" люди или системы, чтобы их сайты оказались как можно выше в результате поиска - они использовали" фермы "низкокачественного контента, скрытый текст и другие недобросовестные приемы", - говорится в заявлении.
Изменения коснутся инструкций для сотрудников компании, которые занимаются оценкой качества работы поисковика. Теперь рабочие имеют обозначать в результатах поиска оскорбительные материалы, сайты с опровергнутыми теориями заговора и просто недостоверной информацией.
Факторы, которые учитывает поисковик, определяя очередность вывода на страницу результатов поиска, также изменятся. Сейчас поисковик учитывает более 100 таких факторов - от свежести содержимого на сайте до того, как часто слово из поиска появляется на найденной странице.
Авторитетные источники информации отныне будут появляться ближе к вершине списка результатов поиска, а те, которые считаются неавторитетных - пойдут в самый низ.
Как сообщал УНН, Facebook заработала новая функция, которая замечает фейки в ленте новостей пользователей .