Google изменит поисковый алгоритм для борьбы с фейками

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 21667 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 83024 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 142297 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111575 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113286 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110437 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102706 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106507 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103162 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150272 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Google изменит поисковый алгоритм для борьбы с фейками

Google изменит поисковый алгоритм для борьбы с фейками

Киев  •  УНН

 • 12230 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Компания Google изменит свой поисковый алгоритм так, чтобы ссылка на фейковые новости и экстремистские высказывания не показывались, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Компании заявила, что алгоритм изменят для противодействия группам, которые используют нечестные приемы оптимизации поиска.

"Наши алгоритмы всегда пытались "обмануть" люди или системы, чтобы их сайты оказались как можно выше в результате поиска - они использовали" фермы "низкокачественного контента, скрытый текст и другие недобросовестные приемы", - говорится в заявлении.

Изменения коснутся инструкций для сотрудников компании, которые занимаются оценкой качества работы поисковика. Теперь рабочие имеют обозначать в результатах поиска оскорбительные материалы, сайты с опровергнутыми теориями заговора и просто недостоверной информацией.

Факторы, которые учитывает поисковик, определяя очередность вывода на страницу результатов поиска, также изменятся. Сейчас поисковик учитывает более 100 таких факторов - от свежести содержимого на сайте до того, как часто слово из поиска появляется на найденной странице.

Авторитетные источники информации отныне будут появляться ближе к вершине списка результатов поиска, а те, которые считаются неавторитетных - пойдут в самый низ.

Как сообщал УНН, Facebook заработала новая функция, которая замечает фейки в ленте новостей пользователей .

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