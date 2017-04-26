Google змінить пошуковий алгоритм для боротьби з фейками

Компанії заявила, що алгоритм змінять для протидії групам, які використовують нечесні прийоми оптимізації пошуку.

"Наші алгоритми завжди намагалися "обдурити" люди або системи, щоб їхні сайти опинилися якомога вище у результаті пошуку - вони використовували "ферми" низькоякісного контенту, прихований текст і інші недобросовісні прийоми", - йдеться в заяві.

Зміни стосуватимуться інструкцій для співробітників компанії, які займаються оцінкою якості роботи пошуковика. Тепер робітники мають позначати в результатах пошуку образливі матеріали, сайти з спростованими теоріями змови і просто недостовірною інформацією.

Фактори, які враховує пошуковик, визначаючи черговість виведення на сторінку результатів пошуку, також зміняться. Зараз пошуковик враховує більше 100 таких факторів - від свіжості вмісту на сайті до того, як часто слово з пошуку з'являється на знайденій сторінці.

Авторитетні джерела інформації відтепер будуть з'являтися ближче до вершини списку результатів пошуку, а ті, які вважаються неавторитетними - підуть у самий низ.

Як повідомляв УНН, Facebook запрацювала нова функція, яка помічає фейки в стрічці новин користувачів.