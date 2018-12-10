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В Австралии планируют проверить Facebook и Google

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 декабря. УНН. Австралийские надзорные органы требуют более строго контроля над интернет-корпорациями Facebook и Google. Об этом УНН сообщает со ссылкой на DW.

В Австралии планируют проверить Facebook и Google

Правительство страны намерено создать новый регулирующий орган, который проверил бы доминирующую роль американских технологических гигантов в вопросах онлайн-рекламы и на рынке новостей. Дополнительная проверка нужна для того, чтобы убедиться, что с рекламодателями обращаются справедливо, а общий доступ к новостям возможен без затруднений, заявили в Австралийской комиссии по защите прав потребителя.

Комментарии от Facebook и Google пока не поступили, однако обе корпорации заявили, что ведут борьбу с фейковыми новостями.

Глава комиссии по защите прав потребителя страны Род Симс также сообщил, что в настоящее время ведомство проводит пять расследований. Какие компании фигурируют в расследованиях, Симс не указал, однако высказал мнение, что пять проверок - это "действительно много".

Поручение комиссии по защите прав потребителя Австралии выпустить заявление по данному вопросу дало правительство страны. Причиной для этих действий стало растущее беспокойство о будущем журналистики и качестве новостей в свете сокращения рабочих мест в ряде редакций и снижение прибыльности во всей отрасли.

Как сообщал УНН, в прошлом году Google  заявлял, что изменит поисковый алгоритм для борьбы с фейками. Facebook  заявлял, что начал маркировать "фейковые" новости.

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