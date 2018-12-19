Google и Facebook заплатят более 450 тыс. Долл. за нарушения при размещении агитационных материалов

Как следует из документа, Google выплатить 217 тысяч, а Facebook — 238 тысяч долларов.

Генпрокурор штата пояснил, что в июне в интернет-компании были поданы судебные иски, в которых их обвинили в несоблюдении законов штата, что обязует собирать, хранить и публиковать информацию о тех, кто заказывает размещение политической рекламы на интернет-ресурсах. Google и Facebook заявили, что не делали этого по крайней мере с 2013 года.

“Будь вы газетой в небольшом городе или крупной компанией, законы Вашингтона о раскрытии информации о рекламе распространяются на всех”, — подчеркнул генпрокурор штата Фергюсон.

В его заявлении приводятся данные, согласно которым в течение последнего десятилетия в штате Вашингтон кандидаты на выборах разного уровня и политические комитеты за размещение агитационных материалов в интернете заплатили Google 1,5 миллиона долларов, а Facebook — 5,1 миллиона долларов При этом компании якобы не смогли представить исчерпывающей информации о том, от кого поступили средства.

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Компания Google, как отмечается в заявлении, в свете события прекратила размещать агитационные материалы, касающиеся выборов в штате Вашингтон. При этом, согласно условиям соглашения, обоим корпорациям не пришлось в официальном порядке признавать, что они нарушили закон.

Представитель Facebook Бет Готье заявила агентству Associated Press, что компания довольна урегулирования дела.

“Мы активно работаем над обеспечением неприкосновенности выборов и предотвращением иностранного вмешательства”, — отметила она, подтвердив, что компания намерена в дальнейшем следовать правилам штата.

Со стороны Google комментариев не поступало.

Как сообщал УНН, австралийские надзорные органы требуют более строгого контроля над интернет-корпорациями Facebook и Google.