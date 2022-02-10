Голова МЗС Туреччини про ситуацію на українському кордоні: не така жахлива, як стверджує Захід, але серйозна

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За словами турецького міністра, “мегафонна дипломатія” Заходу не знижує рівня напруженості в регіоні і далека від реалій. Своєю чергою, заявив він, Туреччина у своїх посередницьких зусиллях усвідомлює, що швидкого вирішення проблеми не буде.

“Водночас, на цьому етапі важливі кроки щодо зниження рівня ескалації, формування атмосфери довіри. Ситуація не така жахлива, як її намагаються піднести на Заході, але й серйозна”, — наголосив Чавушоглу.

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Турецький міністр зазначив, що позиція Анкари гранично відкрита та чітка в цьому питанні.

“Туреччина як країна, яка має добрі відносини як з Україною, так і з Росією, виступає проти нового витка протистояння в регіоні, де й так багато конфліктів. Ми робимо кроки щодо деескалації ситуації. Контакти зі сторонами продовжуються. Про частину цих контактів громадськість інформується. Мають місце зусилля дипломатичними каналами”, — сказав він.

Чавушоглу нагадав про останній візит президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана до Києва.

“Спочатку потрібно знизити напруження напруженості, а потім вжити заходів щодо забезпечення довгострокової стабільності”, — вважає голова МЗС Туреччини.

Глава відомства висловив упевненість у тому, що шлях до миру в регіоні пролягає через збалансовану позицію всіх сторін.

“Україна згодна на посередництво. Росія також не зачинила двері. Ми попросили російську сторону оприлюднити дату візиту російського лідера. Кожен, хто хоче миру та спокою, економічного розвитку в регіоні, має дотримуватися збалансованої політики”, — додав він.

Що було раніше

19 січня офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калин заявив, що Анкара готова взяти участь у деескалації відносин між Києвом та Москвою. Президент Реджеп Таїп Ердоган запросив російського та українського колег до Туреччини, щоб “залагодити розбіжності”. Калин пояснив пропозицію тим, що Туреччина одночасно є “дружньою країною як Росії, так і України” та членом НАТО.

Це не вперше, коли турецький лідер пропонує свою допомогу: у листопаді 2021 року він уже заявляв про бажання брати участь у вирішенні російсько-українського конфлікту.

Під час візиту до Києва цього місяця президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським вкотре запропонував посередницьку роль Туреччини у переговорах із Росією.

Пізніше він повідомив, що Зеленський погодився зустрітися із російським президентом Володимиром Путіним у Туреччині.