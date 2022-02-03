Эрдоган предложил Зеленскому посредничество в переговорах с РФ: позиции сторон

Что сказал Эрдоган

Президент Турции отметил, что его визит пришелся на чувствительный период для Украины. Он подчеркнул, что Турция продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины включая Крым.

“Как я говорил ранее, Турция готова делать все возможное, чтобы закончился кризис двух соседних ... стран. На сегодняшних переговорах я еще раз подчеркнул, что мы с удовольствием примем в Турции саммит на уровне лидеров или переговоры на техническом уровне, ведь Турция действует, руководствуясь логикой думать, как снизить градус вместо того, чтобы раздувать пожар”, — заявил Эрдоган.

Он также отметил значение Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине в урегулировании конфликта.

“Мы искренне верим, что кризис будет урегулирован мирными и дипломатическими методами в рамках Минских соглашений на принципах территориальной целостности Украины и международного права”, — добавил турецкий президент.

Что сказал Зеленский

Президент Украины поблагодарил турецкого коллегу за поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства и активное участие в “Крымской платформе”.

“Отдельно хочу поблагодарить президента Эрдогана за инициативу стать посредником между Украиной и Россией на пути к завершению войны. Для мира в Украине мы готовы делать все возможное на всех площадках и во всех форматах. Нет значения, где именно можно поставить точку в войне, важно чтобы все искренне были готовы к этому”, — добавил он.

Добавим

19 января официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара готова принять участие в деэскалации отношений между Киевом и Москвой. Президент Реджеп Тайип Эрдоган пригласил российского и украинского коллег в Турцию, чтобы “уладить разногласия”. Калин объяснил предложение тем, что Турция одновременно является “дружественной страной как России, так и Украины” и членом НАТО.

Это не впервые, когда турецкий лидер предлагает свою помощь: в ноябре 2021 года он уже заявлял о желании принимать участие в решении российско-украинского конфликта.

По данным Reuters, Турция также обсуждает возможность проведения в Стамбуле следующего заседания Минской группы.

Источники не уточнили дату предполагаемой встречи, но сообщили, что на ней ожидается присутствие России, Украины, ОБСЕ и непризнанных “республик Донбасса”.