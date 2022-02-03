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Ердоган знову запропонував Зеленському посередництво у переговорах з РФ: позиції сторін

Ердоган знову запропонував Зеленському посередництво у переговорах з РФ: позиції сторін

Київ • УНН

 • 23668 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським знову запропонував посередницьку роль Туреччини у переговорах з Росією. Про це він заявив на брифінгу за підсумками перемовин, передає кореспондент УНН.

Що сказав Ердоган

Президент Туреччини зауважив, що його візит припав на чутливий період для України. Він наголосив, що Туреччина продовжує підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України включно з Кримом.

“Як я говорив раніше, Туреччина готова робити все можливе, щоб закінчилась криза двох сусідніх ... країн. На сьогоднішніх перемовинах я ще раз наголосив, що ми з задоволенням приймемо у Туреччині саміт на рівні лідерів або перемовини на технічному рівні, адже Туреччина діє, керуючись логікою думати, як понизити градус замість того, щоб роздмухувати пожежу”, — заявив Ердоган.

Він також наголосив на значенні Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні у врегулюванні конфлікту.

“Ми щиро віримо, що криза буде врегульована мирними та дипломатичними методами в рамках Мінських угод на засадах територіальної цілісності України та міжнародного права”, — додав турецький президент.

Що сказав Зеленський

Президент України подякував турецькому колезі за підтримку суверенітету і територіальної цілісності нашої держави та активну участь у “Кримській платформі”.

“Окремо хочу подякувати президенту Ердогану за ініціативу стати посередником між Україною та Росією на шляху до завершення війни. Для миру в Україні ми готові робити усе можливе на всіх майданчиках і в усіх форматах. Немає значення, де саме можна поставити крапку в війні, важливо щоб всі щиро були готові до цього”, — додав він.

Додамо

19 січня офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калин заявив, що Анкара готова взяти участь у деескалації відносин між Києвом та Москвою. Президент Реджеп Тайіп Ердоган запросив російського та українського колег до Туреччини, щоб “залагодити розбіжності”. Калин пояснив пропозицію тим, що Туреччина одночасно є “дружньою країною як Росії, так і України” та членом НАТО.

Це не вперше, коли турецький лідер пропонує свою допомогу: у листопаді 2021 року він уже заявляв про бажання брати участь у вирішенні російсько-українського конфлікту.

За даними Reuters, Туреччина також обговорює можливість проведення в Стамбулі наступного засідання Мінської групи.

Джерела не уточнили дату передбачуваної зустрічі, але повідомили, що на ній очікується присутність Росії, України, ОБСЄ та невизнаних “республік Донбасу”.

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