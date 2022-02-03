Ердоган знову запропонував Зеленському посередництво у переговорах з РФ: позиції сторін

Що сказав Ердоган

Президент Туреччини зауважив, що його візит припав на чутливий період для України. Він наголосив, що Туреччина продовжує підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України включно з Кримом.

“Як я говорив раніше, Туреччина готова робити все можливе, щоб закінчилась криза двох сусідніх ... країн. На сьогоднішніх перемовинах я ще раз наголосив, що ми з задоволенням приймемо у Туреччині саміт на рівні лідерів або перемовини на технічному рівні, адже Туреччина діє, керуючись логікою думати, як понизити градус замість того, щоб роздмухувати пожежу”, — заявив Ердоган.

Він також наголосив на значенні Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні у врегулюванні конфлікту.

“Ми щиро віримо, що криза буде врегульована мирними та дипломатичними методами в рамках Мінських угод на засадах територіальної цілісності України та міжнародного права”, — додав турецький президент.

Що сказав Зеленський

Президент України подякував турецькому колезі за підтримку суверенітету і територіальної цілісності нашої держави та активну участь у “Кримській платформі”.

“Окремо хочу подякувати президенту Ердогану за ініціативу стати посередником між Україною та Росією на шляху до завершення війни. Для миру в Україні ми готові робити усе можливе на всіх майданчиках і в усіх форматах. Немає значення, де саме можна поставити крапку в війні, важливо щоб всі щиро були готові до цього”, — додав він.

Додамо

19 січня офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калин заявив, що Анкара готова взяти участь у деескалації відносин між Києвом та Москвою. Президент Реджеп Тайіп Ердоган запросив російського та українського колег до Туреччини, щоб “залагодити розбіжності”. Калин пояснив пропозицію тим, що Туреччина одночасно є “дружньою країною як Росії, так і України” та членом НАТО.

Це не вперше, коли турецький лідер пропонує свою допомогу: у листопаді 2021 року він уже заявляв про бажання брати участь у вирішенні російсько-українського конфлікту.

За даними Reuters, Туреччина також обговорює можливість проведення в Стамбулі наступного засідання Мінської групи.

Джерела не уточнили дату передбачуваної зустрічі, але повідомили, що на ній очікується присутність Росії, України, ОБСЄ та невизнаних “республік Донбасу”.