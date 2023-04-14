Голова МЗС Німеччини наголошує на альянсі зі США щодо Тайваню у відповідь Макрону - Politico

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Минулими вихідними Макрон викликав побоювання з приводу трансатлантичного альянсу, заявивши, що Європі слід прокласти незалежний курс щодо Тайваню, не діючи як «послідовник» США і не втручаючись у кризи, які її не стосуються. Його слова викликали особливу тривогу у тих, хто вважає США ключовим союзником Європи у сфері безпеки, особливо через те, що вони є головною стороною, яка озброює Україну проти росії, зазначає видання.

Виступаючи під час візиту до Китаю, Бербок сказала, що ЄС «не може бути байдужим» до напруженості навколо Тайваню, наголосивши при цьому, що тісні партнерські відносини з партнерами зі спільними цінностями, такими як США, матимуть вирішальне значення, «коли ми зіштовхнемося з нашими власними загрозами безпеці», такими як із росією.

«Нині ми бачимо, наскільки важливо мати партнерів по всьому світу, які поділяють наші цінності, на нашому боці, коли ми стикаємося з нашими власними загрозами безпеці. Ось чому для нас так важливо, тому що ми вразливі як Німеччина і як Європейський Союз, що ми не можемо бути байдужими до напруженості в Тайванській протоці», - сказала Бербок у Тяньцзіні, звідки вона розпочала триденну поїздку до Китаю.

Підкресливши важливість регіону для Європи, вона також вказала, що 50 відсотків світової торгівлі і 70 відсотків світового виробництва напівпровідників проходять через регіон, і додала: «Вільний доступ до Тайванської протоки також відповідає нашим власним економічним інтересам».

При цьому в середу Макрон, зазначає видання, "спробував відступити від відчуття, що Париж може залишити Тайвань у біді, але подвоїв свій аргумент про те, що Європа не обов'язково візьме приклад зі США в питаннях регіональної безпеки".

Зі свого боку, Бербок, як зазначено, "уникала прямого зіткнення з Парижем".

«Якщо у вас спільний внутрішній ринок, то у вас не може бути різних позицій щодо найбільшого торгового партнера ЄС (Китаю), - сказала вона. - З жодним партнером у Європейському Союзі ми не координуємо свої дії так тісно, як з нашими друзями у Франції».

Однак далі вона попередила, що деякі німецькі підприємства ризиковано покладаються на Китай. Китай, з іншого боку, попередив Берлін, щоб він не «політизував» комерційні відносини між двома країнами.

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