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Глава МИД Германии Бербок обсудит вопрос Украины во время визита в Китай

Глава МИД Германии Бербок обсудит вопрос Украины во время визита в Китай

Киев • УНН

 • 579683 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок начинает "одну из самых тяжелых из своих дипломатических миссий" - тур по Китаю. Переговоры должны охватить ряд вопросов - от попыток уменьшить зависимость Германии от Китая до помощи в прекращении войны в Украине, пишет УНН со ссылкой на Deutsche Presse-Agentur.

Детали

Бербок начала свой визит в Китай в портовом городе Тяньцзинь в четверг, за день до того, как должна провести политические переговоры в Пекине.

Переговоры, как ожидается, должны охватить ряд деликатных вопросов, от поиска лучшего баланса в отношениях с Китаем до войны в Украине. Бербок ищет возможности будущего сотрудничества между Германией и КНР, одновременно уменьшая риски односторонней зависимости своей страны от Пекина.

Бербок также стремится привлечь Китай, чтобы помочь прекратить войну на пороге Европы в Украине «как можно быстрее, навсегда и справедливо», о чем она сказала перед отъездом.

Но учитывая позицию Пекина в отношении войны рф против Украины и растущую напряженную ситуацию вокруг Тайваня, как указано, этот визит, вероятно, станет одной из самых трудных дипломатических миссий за время пребывания Бербок в должности.

Дополнение

В Тяньцзине ее программа включает посещение классов в партнерской школе Pasch и экскурсию по немецкой компании, которая производит ветряные турбины. Министерство иностранных дел Германии основало проект Pasch, сеть из 2000 школ по всему миру, где уделяется внимание немецкому языку. Партнеры Pasch консультируют администрации школ, министерства и школы по разработке уроков немецкого языка.

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