Китай другий день поспіль відправляє бойові кораблі та літаки до Тайваню

ukru
Ексклюзив
15:02 • 57288 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 96334 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 124842 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 273364 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 190866 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 178113 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 285434 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 456363 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 347097 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 357695 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.3 м/с
87 %
747 мм
Похмуро, очікується, що дощ почнеться через годину
Популярнi новини

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 194222 перегляди

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 159588 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 156771 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

11:39 • 114388 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 68244 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 273397 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 285457 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 514776 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 648339 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 671492 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 52069 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 68247 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 156774 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 194225 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 209146 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Китай другий день поспіль відправляє бойові кораблі та літаки до Тайваню

Китай другий день поспіль відправляє бойові кораблі та літаки до Тайваню

Київ • УНН

 • 1206979 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. У п'ятницю Китай другий день відправляє військові кораблі та літаки до Тайваню і наполягає на тому, що острів залишається «невід'ємною частиною Китаю», після того, як президент Цай Інвень розлютила Пекін зустріччю зі спікером Палати представників США Кевіном Маккарті, передає УНН.

Деталі

Міністерство оборони Тайваню повідомило, що три китайські військові кораблі пропливли у водах, що оточують самоврядний острів, а винищувач і протичовновий вертоліт також перетнули розпізнавальну зону ППО острова.

За кілька годин до того, як Цай зустріла Маккарті в Лос-Анджелесі по дорозі з Латинської Америки, китайський авіаносець «Шаньдун» пройшов через південно-східні води Тайваню, прямуючи до західної частини Тихого океану.

Пекін заявив у п'ятницю, що «Тайвань є невід'ємною частиною Китаю» після неодноразового попередження проти зустрічі.
«Суверенітет і територіальна цілісність Китаю ніколи не будуть розділені», - заявила офіційний представник МЗС КНР Мао Нін на черговому брифінгу для преси.

«Майбутнє Тайваню — у возз'єднанні з батьківщиною».

У четвер міністерство оборони Тайваню повідомило, що три військові кораблі були виявлені в районі Тайванської протоки, а один китайський військово-морський вертоліт перетнув ППО острова.

Що передувало

У серпні минулого року Китай розгорнув військові кораблі, ракети та винищувачі навколо Тайваню у своїй найбільшій за останні роки демонстрації сили після поїздки на острів попередниці Маккарті Ненсі Пелосі.

У п'ятницю Китай ввів санкції проти посла Тайбея в США Сяо Бі-Хім, заборонивши їй в'їзд до Китаю та звинувативши її в «навмисному розпалюванні конфронтації з обох боків протоки».

Пекін також оголосив про санкції проти Гудзонівського інституту, Вашингтонського консервативного аналітичного центру, а також проти Президентської бібліотеки Рональда Рейгана, де відбувалася зустріч Цай-Маккарті.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$83,291.40
Золото
$3,151.30
Tesla
$254.61
Brent
$74.92
S&P 500
$5,553.91
Газ TTF
$40.56
Ethereum
$1,839.59