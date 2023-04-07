Китай другий день поспіль відправляє бойові кораблі та літаки до Тайваню
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. У п'ятницю Китай другий день відправляє військові кораблі та літаки до Тайваню і наполягає на тому, що острів залишається «невід'ємною частиною Китаю», після того, як президент Цай Інвень розлютила Пекін зустріччю зі спікером Палати представників США Кевіном Маккарті, передає УНН.
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Міністерство оборони Тайваню повідомило, що три китайські військові кораблі пропливли у водах, що оточують самоврядний острів, а винищувач і протичовновий вертоліт також перетнули розпізнавальну зону ППО острова.
За кілька годин до того, як Цай зустріла Маккарті в Лос-Анджелесі по дорозі з Латинської Америки, китайський авіаносець «Шаньдун» пройшов через південно-східні води Тайваню, прямуючи до західної частини Тихого океану.
Пекін заявив у п'ятницю, що «Тайвань є невід'ємною частиною Китаю» після неодноразового попередження проти зустрічі.
«Суверенітет і територіальна цілісність Китаю ніколи не будуть розділені», - заявила офіційний представник МЗС КНР Мао Нін на черговому брифінгу для преси.
«Майбутнє Тайваню — у возз'єднанні з батьківщиною».
У четвер міністерство оборони Тайваню повідомило, що три військові кораблі були виявлені в районі Тайванської протоки, а один китайський військово-морський вертоліт перетнув ППО острова.
Що передувало
У серпні минулого року Китай розгорнув військові кораблі, ракети та винищувачі навколо Тайваню у своїй найбільшій за останні роки демонстрації сили після поїздки на острів попередниці Маккарті Ненсі Пелосі.
У п'ятницю Китай ввів санкції проти посла Тайбея в США Сяо Бі-Хім, заборонивши їй в'їзд до Китаю та звинувативши її в «навмисному розпалюванні конфронтації з обох боків протоки».
Пекін також оголосив про санкції проти Гудзонівського інституту, Вашингтонського консервативного аналітичного центру, а також проти Президентської бібліотеки Рональда Рейгана, де відбувалася зустріч Цай-Маккарті.