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Китай второй день подряд отправиляет боевые корабли и самолеты к Тайваню

Китай второй день подряд отправиляет боевые корабли и самолеты к Тайваню

Киев • УНН

 • 1206975 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В пятницу Китай второй день отправляет военные корабли и самолеты к Тайваню и настаивает на том, что остров остается «неотъемлемой частью Китая», после того, как президент Цай Инвэнь разозлила Пекин встречей со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти, передает УНН.

Детали

Министерство обороны Тайваня сообщило, что три китайских военных корабля проплыли в водах, окружающих самоуправляемый остров, а истребитель и противолодочный вертолет также пересекли опознавательную зону ПВО острова.

За несколько часов до того, как Цай встретила Маккарти в Лос-Анджелесе по пути из Латинской Америки, китайский авианосец «Шаньдун» прошел через юго-восточные воды Тайваня, направляясь в западную часть Тихого океана.

Пекин заявил в пятницу, что «Тайвань является неотъемлемой частью Китая» после неоднократного предупреждения против встречи.

«Суверенитет и территориальная целостность Китая никогда не будут разделены», - заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин на очередном брифинге для прессы.

«Будущее Тайваня — в воссоединении с родиной».

В четверг министерство обороны Тайваня сообщило, что три военных корабля были обнаружены в районе Тайваньского пролива, а один китайский военно-морской вертолет пересек ПВО острова.

Что предшествовало

В августе прошлого года Китай развернул военные корабли, ракеты и истребители вокруг Тайваня в своей крупнейшей за последние годы демонстрации силы после поездки на остров предшественницы Маккарти Нэнси Пелоси.

В пятницу Китай ввел санкции против посла Тайбэя в США Сяо Би-Хим, запретив ей въезд в Китай и обвинив ее в «преднамеренном разжигании конфронтации по обе стороны пролива».

Пекин также объявил о санкциях против Гудзоновского института, Вашингтонского консервативного аналитического центра, а также против Президентской библиотеки Рональда Рейгана, где проходила встреча Цай-Маккарти.

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