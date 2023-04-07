Китай зробив нову заяву про війну рф проти України: працює для переговорів про мир

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"Щодо української кризи Китай дотримується об'єктивної та справедливої позиції. Ми виступаємо за політичне врегулювання кризи та працюємо над переговорами про мир. Це підтримала переважна більшість країн світу. Наша позиція всебічно та систематично викладена в позиції Китаю щодо політичного врегулювання кризи в Україні. Історія покаже, хто справді стоїть на правильній стороні, відстоюючи справедливість", - зазначила Мао Нін.

Нагадаємо

Глава Китаю Сі Цзінпін, за даними ЗМІ, заявив французькому президенту Еммануелю Макрону, що готовий "завзято працювати" над припиненням війни в Україні шляхом переговорів.