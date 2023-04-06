Сі заявив Макрону, що готовий "завзято працювати" над припиненням війни в Україні шляхом переговорів - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Китай готовий працювати разом із Францією над досягненням припинення війни в Україні шляхом переговорів. Про це заявило французьке дипломатичне джерело після того, як президент Еммануель Макрон провів переговори зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном, передає УНН з посиланням на Reuters.
Цитата
«Президент і Сі домовилися старанно працювати, щоб прискорити закінчення війни і домогтися початку переговорів при повному дотриманні міжнародного права», — заявило джерело після того, як два лідери провели переговори протягом 1,5 годин.
Повідомляють, що після зустрічі з Макроном Сі закликав Україну і росію відновити мирні переговори і знайти політичне вирішення конфлікту, що відображає його давню позицію щодо війни.
Французьке дипломатичне джерело не повідомило конкретних подробиць про те, чи вказав Китай на зміну позиції, але повідомило, що обидві сторони домовилися про проведення подальших переговорів.
«За словами джерела, Сі також дав зрозуміти, що готовий зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському свого часу», - зазначається в повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Китайський лідер висловив готовність поговорити із Зеленським, коли будуть відповідні умови - фон дер Ляєн
Макрон також закликав Китай не постачати нічого, що росія могла б використовувати «у своїй війні в Україні».
Французький лідер раніше заявив, що зустріч була «відвертою і конструктивною».
Доповнення
Макрон "розраховує", що Сі Цзіньпін "приведе росію до тями".