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Си заявил Макрону, что готов "усердно работать" над прекращением войны в Украине путем переговоров - СМИ

Киев • УНН

 • 820123 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Китай готов работать вместе с Францией над достижением прекращения войны в Украине путем переговоров. Об этом заявил французский дипломатический источник после того, как президент Эммануэль Макрон провел переговоры со своим китайским коллегой Си Цзиньпином, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

«Президент и Си договорились усердно работать, чтобы ускорить окончание войны и добиться начала переговоров при полном соблюдении международного права», — заявил источник после того, как два лидера провели переговоры в течение 1,5 часов.

Сообщается, что после встречи с Макроном Си призвал Украину и россию возобновить мирные переговоры и найти политическое решение конфликта, что отражает его давнюю позицию в отношении войны.

Французский дипломатический источник не сообщил конкретных подробностей о том, указал ли Китай на изменение позиции, но сообщил, что обе стороны договорились о проведении дальнейших переговоров.

«По словам источника, Си также дал понять, что готов позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому в свое время», - отмечается в сообщении.

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Макрон также призвал Китай не поставлять ничего, что россия могла бы использовать «в своей войне в Украине».

Французский лидер ранее заявил, что встреча была «откровенной и конструктивной».

Дополнение

Макрон "рассчитывает", что Си Цзиньпин "приведет россию в чувство".

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