Си заявил Макрону, что готов "усердно работать" над прекращением войны в Украине путем переговоров - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Китай готов работать вместе с Францией над достижением прекращения войны в Украине путем переговоров. Об этом заявил французский дипломатический источник после того, как президент Эммануэль Макрон провел переговоры со своим китайским коллегой Си Цзиньпином, передает УНН со ссылкой на Reuters.
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«Президент и Си договорились усердно работать, чтобы ускорить окончание войны и добиться начала переговоров при полном соблюдении международного права», — заявил источник после того, как два лидера провели переговоры в течение 1,5 часов.
Сообщается, что после встречи с Макроном Си призвал Украину и россию возобновить мирные переговоры и найти политическое решение конфликта, что отражает его давнюю позицию в отношении войны.
Французский дипломатический источник не сообщил конкретных подробностей о том, указал ли Китай на изменение позиции, но сообщил, что обе стороны договорились о проведении дальнейших переговоров.
«По словам источника, Си также дал понять, что готов позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому в свое время», - отмечается в сообщении.
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Макрон также призвал Китай не поставлять ничего, что россия могла бы использовать «в своей войне в Украине».
Французский лидер ранее заявил, что встреча была «откровенной и конструктивной».
Дополнение
Макрон "рассчитывает", что Си Цзиньпин "приведет россию в чувство".