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Китайский лидер выразил готовность поговорить с Зеленским, когда будут подходящие условия - фон дер Ляйен

Киев • УНН

 • 743130 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Китайский лидер Си Цзиньпин выразил готовность поговорить с Президентом Украины Владимиром Зеленским, когда будут подходящие условия и время. Об этом сообщила Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Сообщиться, что в ходе переговоров президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Франции Эммануэль Макрон встретились с Си в Пекине

Цитата

«Было интересно услышать, что президент Си подтвердил свою готовность поговорить» с Зеленским», - сказала фон дер Ляйен, назвав его слова «позитивными».

«Си сказал, что разговор может состояться, когда подходящие условия и время», - добавила она.

Дополнение

Макрон призвал Пекин поговорить с россией по поводу войны на Украине.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским перед визитом в Китай указала, что Украина будет важной темой на встрече с главой КНР Си Цзиньпином и другими китайскими чиновниками.

Президент Украины Владимир Зеленский приглашал в Украину главу Китая Си Цзиньпина.

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