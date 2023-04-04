Фон дер Ляйен поговорила с Зеленским перед визитом в Китай: Украина будет важной темой на встрече с Си Цзиньпином

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"Провела телефонный разговор с Президентом Зеленским накануне моего визита в Китай. Украина будет важной темой в рамках встреч с Президентом Си и Премьер’Ли. ЕС стремится к справедливому миру с уважением к суверенитету и территориальной целостности Украины", - написала фон дер Ляйен в Twitter.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поговорил с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен о пути Украины в ЕС, новом пакете санкций против россии, а также поддержке Украины.

Перед этим фон дер Ляйен указывала, что отношение Китая к войне путина против Украины будет иметь жизненно важное значение для формирования отношений с Европейским Союзом, Пекин должен сыграть свою роль в достижении "справедливого мира".

Посол Китая в ЕС ответил на это, что не думает, что "рациональный подход" - связывать отношения с Китаем исключительно с войной рф против Украины.